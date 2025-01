Due sorelle di 32 e 34 anni di nazionalità albanese sono precipitate da una finestra al quarto piano di un edificio a Genova. La prima è deceduta, la seconda è ricoverata in gravi condizioni. La tragedia è avvenuta nel cortile interno di uno stabile in via general Cantore. Sul posto i soccorritori hanno trovato nell’abitazione, chiusa dall’interno, quattro bambini. Sono stati quest’ultimi ad aprire la porta di casa ai vigili del fuoco e alla polizia.

In casa 4 bambini: hanno aperto loro ai soccorritori

Secondo una prima ricostruzione, basata anche sulle testimonianze raccolte dalla polizia, si tratterebbe di un gesto volontario. La 32enne deceduta in queste settimane stava affrontando la separazione dal marito, assolto in un processo per maltrattamenti e con divieto di avvicinamento all’abitazione in questione.

L’ipotesi del gesto volontario

La finestra dalla quale le due sorelle sono cadute è di piccole dimensioni, particolare che escluderebbe l’ipotesi di una caduta accidentale. La sorella maggiore, sopravvissuta al volo dal quarto piano, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale San Martino in condizioni disperate.

