Un percorso lungo venti anni per arrivare all’assoluzione. È l’incredibile via crucis vissuta da Gianluca Vacchi, l’imprenditore bolognese ormai celebre anche come ‘influencer’ sui social network, che nella giornata di ieri, giovedì 9 dicembre, è stata assolto “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.

Vacchi era finito coinvolto nel processo ‘Parmatour’, uno dei filoni del crac Parmalat e in particolare all’operazione Last Minute Tour, dal nome della società dell’imprenditore bolognese Last Tour. Tra il 2001 e il 2002, come ricostruisce l’Ansa, l’azienda di cui Vacchi era detentore della partecipazione azionaria venne ceduta alla Hit, società della galassia di Calisto Tanzi, per 29 milioni di euro.

Secondo i magistrati di Parma quel prezzo era “esorbitante” e determinata in modo arbitrario: per la Procura, l’importo venne distratto da Vacchi in concorso con Tanzi, Fausto Tonna, Claudio Baratta e Paola Visconti, nipote di Tanzi, allo scopo di creare pregiudizio ai creditori.

Nel processo di primo grado l’impianto accusatori aveva retto, portando ad una condanna a tre anni e sei mesi, mentre in Appello a Bologna nel 2014 quella sentenza era stata annullata perché il fatto ritenuto in sentenza era ritenuto diverso da quello contestato e gli atti erano stati dunque rimandati al tribunale parmigiano per un nuovo giudizio.

A fronte di una richiesta di condanna di quattro anni e sei mesi formulata dalla Procura di Parma Vacchi, difeso dagli avvocati Tullio Padovani, Andrea Soliani e Guido Magnisi, è stato invece assolto “perché il fatto non sussiste”.

“Il lungo percorso processuale – ha commentato all’Ansa l’avvocato Magnisi – dà atto a Gianluca Vacchi della sua assoluta onestà professionale ed estraneità alle vicende del crac Parmalat, da un lato. Dall’altro, riconosce all’invenzione di Last Minute Tour la capacità di un imprenditore genialmente estroso“.

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro