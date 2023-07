“Ci tenevamo ad esprimere profonda delusione e insoddisfazione nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Eboli, in particolare all’assessore alle Politiche Giovanili Alessia Palma per l’assenza di risposta alla nostra richiesta di manutenzione ordinaria della nostra sede e approvvigionamento di materiale essenziale”. Inizia così la nota di profonda insoddisfazione dell’associazione giovanile Forum dei Giovani di Eboli.

Una richiesta di assistenza, datata 25 maggio, alla quale non hanno ricevuto alcuna risposta concreta “Come organizzazione giovanile, la nostra sede svolge un ruolo fondamentale nel promuovere opportunità per i giovani e coinvolgerli attivamente nella vita cittadina. Purtroppo, la sua attuale condizione e la mancanza di materiali basilari limitano la nostra capacità di svolgere il nostro lavoro in modo efficace”.

Le accuse di inerzia e assenza delle amministrazioni – “L’inerzia e l’assenza di risposte concrete dimostrano un grave fallimento nell’adempimento del ruolo dell’Assessore alle Politiche Giovanili nel rappresentare, sostenere e difendere i diritti e le necessità dei giovani di Eboli. La mancanza di trasparenza e di un dialogo costruttivo evidenzia un atteggiamento irresponsabile e negligente verso una componente così importante della nostra comunità. Chiediamo all’Amministrazione Comunale di Eboli e al Sindaco di prendere in considerazione la nostra richiesta e di intraprendere le azioni necessarie per risolvere le problematiche evidenziate.

E proprio a margine dell’inaugurazione della 53esima edizione del festival cinematografico Giffoni Film Festival arriva la risposta delle amministrazioni. I ritardi negli interventi strutturali presso la sede del Forum dei Giovani, sono attribuibili agli uffici competenti. “Per quanto riguarda invece l’adeguamento dei locali del Forum dei giovani è tra le priorità dell’Assessore alle Politiche Giovanili Alessia Palma che, già prima di ricevere la richiesta da parte del Forum, pervenuta al Comune solo a fine maggio, aveva incaricato gli uffici preposti di predisporre le attività conseguenziali”.

Se nulla si è fatto ad oggi, quindi, la colpa è attribuibile ad altri. “In attesa dell’approvazione del bilancio di previsione, i fondi disponibili non possono coprire completamente le spese necessarie. Nelle more dunque verranno effettuati i lavori più urgenti”.

Le navette da Eboli per i ragazzi della giuria del Giffoni Film Festival

Sono 92 i ragazzi di Eboli che faranno parte della giuria Giffoni Film Festival e che potranno usufruire del trasporto gratuito con navetta allestito dal Comune di Eboli su proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili, Alessia Palma. Si facilita così e in questo modo la partecipazione dei giovani ebolitani alla 53esima edizione del Giffoni Film Festival. In particolare si tratta di ragazzi la cui età varia dai 6 ai 18 anni che potranno così partecipare ad una delle più interessanti manifestazioni del panorama nazionale e internazionale.

