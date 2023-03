Stava giocando vicino al canale quando è scomparso. È stato ritrovato in tarda serata il bambino di quattro anni sparito mercoledì pomeriggio al confine tra il comune di Villanova del Ghebbo e la frazione di Ramedello di Fratta Polesine, in provincia di Rovigo. Stava giocando vicino al canale Adigetto. Le ricerche disperate di forze dell’ordine, Vigili del fuoco e volontari sono andate avanti fino al ritrovamento del corpo, a 700 metri più a valle del punto dove era sparito. Sgomento nella comunità e nei soccorritori.

Secondo le prime ricostruzioni – ancora parziali e da accertare – dei carabinieri il bambino stava giocando sul prato accanto al canale in compagnia del padre, un calzolaio del Paese. I due erano arrivati in visita ad alcuni parenti che vivino in zona. L’uomo ha perso di vista il figlio per un momento e il bambino è caduto in acqua, nel canale Adigetto. Erano circa le 18:30.

Il padre si sarebbe tuffato in acqua nel tentativo disperato di recuperare e salvare subito il figlio. Senza riuscirci. Con il passare delle ore sul posto si sono fermati dei passanti, dei parenti, sono partite le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco che nonostante il buio hanno fatto partire le ricerche nella zona, complicate proprio dall’assenza di luce. Era stato programmato anche lo svuotamento del canale per individuare subito il piccolo.

A ritrovare il corpo nel fiume i vigili del fuoco a bordo di un barcone, intorno alle 23 e 30, a circa 700 metri dal punto in cui si erano perse le tracce. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. La famiglia del bambino è di origini marocchine, piuttosto conosciuta in zona. Nelle ricerche erano stati usati anche droni dall’alto. Il sindaco Gilberto Desiati era intervenuto sul posto per seguire gli aggiornamenti.

