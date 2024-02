Grande attesa per la cantante Giorgia al Festival di Sanremo 2024. L’anno scorso, dopo oltre 25 anni dall’ultima volta, Giorgia Todrani era salita sul palco con il bravo “Parole dette male”. Quest’anno invece non è in gara ma affianca Amadeus nella conduzione della seconda serata della kermesse. Giorgia è stata lanciata proprio dal Festival con il suo successo “E poi”.

La polemica con la Meloni: “Anche io sono Giorgia ma non rompo i coglioni a nessuno”

Giorgia non era riuscita a mordersi la lingua durante la campagna elettorale di Giorgia Meloni dell’estate 2022 in vista delle elezioni di settembre. In quell’occasione la cantante aveva postato una storia: «Anche io sono Giorgia, e non rompo i coglioni». Una frase che la futura premier ha preso male.

La risposta di Giorgia Meloni a Giorgia

“Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l’artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla.” Aveva scritto Giorgia Meloni in risposta al post della cantante romana.

La carriera di Giorgia Todrani e i suoi più grandi successi

Giorgia nasce a Roma nel 1971. Il suo esordio sulle scene musicali corrisponde con la prima partecipazione a Sanremo nel 1994, con il brano E poi. Nello stesso anno esce il suo primo album, che porta il suo nome Giorgia. La cantante torna sul palco dell’Ariston l’anno dopo, con il brano Come saprei, che le permette di classificarsi prima. Sempre nel 1995 esce il secondo album, Come Thelma e Louise.

Nel 1997 arriva il terzo disco, Mangio troppa cioccolata, che è prodotto da Pino Daniele. Nel 2001 Giorgia partecipa di nuovo a Sanremo, con il brano Senza ali, che diventa il titolo del quinto disco, uscito nello stesso anno. Nel 2003 la cantante pubblica l’importantissimo singolo Gocce di memoria, poi confluito nel disco Ladra di vento. Da quell’anno, Giorgia ha pubblicato altri quattro album, di cui l’ultimo, Oronero, nel 2016.

