Emanuel Lo è il nome d’arte di Emanuel Lo Iacono. Il ballerino e coreografo è il compagno di vita di Giorgia, oggi co–conduttrice al Festival di Sanremo accanto ad Amadeus. La coppia è insieme da 20 anni, nonostante alcune difficoltà che hanno portato i due anche a separarsi per brevi periodi di tempo, e hanno un figlio, Samuel.

Chi è Emanuel Lo: età, carriera

Emanuel Lo è nato a Roma l’11 luglio 1979. Fin da bambino è appassionato di musica e di danza, due strade che seguirà fino a farne diventare una professione. Già nel 1996 fa il suo esordio in Rai, lavorando come ballerino e co-coreografo in alcuni programmi televisivi: Stasera pago io con Fiorello, Uno di noi con Gianni Morandi, La notte vola con Lorella Cuccarini, il Festival di Sanremo con Simona Ventura, Carramba che sorpresa con Raffaella Carrà e Domenica in con Amadeus. Il 44enne ha poi lavorato nelle tournée con grandi artisti come Kylie Minogue, Robbie Williams, Ricky Martin, Luciano Pavarotti, Kanye West e Coolio.

Si dedica anche alla musica, nel 2007 con il singolo Woofer, insieme al rapper Tormento, e con l’album Più tempo, prodotto proprio da Giorgia. È del 2009 il suo secondo disco Cambio Tutto, insieme a Big Fish, con il singolo Cambio Tutto scritto da Nesli. Nel frattempo comincia a collaborare con Giorgia nella scrittura di sue canzoni, tra testi e musica. Dal duetto di Giorgia e Mina, Poche Parole, a Il mio giorno migliore, Dove Sei e Sembra impossibile nell’album Dietro le apparenze. Fino a firmare il testo e la musica di quattro canzoni di Oronero, sempre di Giorgia.

Dal 2016 entra nel talent di Maria De Filippi Amici, prima come giudice di hip hop nelle sfide esterne, per poi sostituire la docente Veronia Peparini dall’edizione 2022/2023.

La relazione tra Emanuel Lo e Giorgia

In una recente intervista a Verissimo, da Silvia Toffanin, Emanuel Lo ha raccontato la lunga relazione con Giorgia, fatta non solo di rose e fiori. “Ci siamo lasciati più volte, una di queste volte è durato quasi un anno, ma quando ci siamo ritrovati nel 2007 è stato bello riconoscersi” ha confessato il ballerino. “Ci siamo rinnamorati o forse lo siamo sempre stati. Avevamo altri problemi che andavano al di là dell’amore. Oggi stiamo bene siamo io e Giorgia che siamo abbastanza nelle nostre diversità. Diciamo che abbiamo trovato il nostro equilibrio” ha ammesso.

Poi il racconto del loro primo incontro e della nascita del loro rapporto nel 2004: “La prima volta che ci siamo incontrati in sala prove le ho chiesto se potevo scattarle una foto“. “Lì ho avvertito un’alchimia restituita, ho capito che c’era una filo che ci legava” ha aggiunto. Non aveva però il suo numero di telefono, e quindi le ha inviato una mail: “Mi sono firmato ’78 mentendo sul mio anno di nascita che è ’79. Lei mi ha risposto scrivendo: ‘Sei troppo giovane per me, non potrebbe funzionare’.

“Metà della mia vita è stata dedicata a lei. Oggi tirando le somme devo dire che la strada è stata lunga ed è stato bello ed è bello sia nella fase della coppia faticosa, quella in cui ti devi mettere in gioco e capire che stai sbagliando, sia nelle cose belle, quando le cose sono felici, si sorride e si va avanti” ha dichiarato Emanuel Lo.

Samuel, il figlio di Emanuel Lo e Giorgia

Nonostante i due abbiano particolare cura nel tenere privata la loro vita e la loro famiglia, recentemente Emanuel Lo ha parlato anche del figlio avuto con Giorgia, Samuel. Un bambino fortemente voluto, spiega Lo: “Ci abbiamo provato tanto ma non arrivava. Quando è nato Samuel è stato una liberazione. Quando arriva un figlio ti succede di tutto, la parte bella e quella faticosa, non esiste un manuale per essere genitori e neanche un manuale di coppia”.

“Un bambino interattivo, bello ma che per i primi due anni e mezzo non ha mai dormito” ha aggiunto il 44enne. “A due anni ci parlavo già come ci parlo adesso. Non ha mai dormito dai nonni, abbiamo diviso i compiti per portarcelo sempre dietro. I primi anni eravamo distrutti per il sonno, ma ne valeva la pena: bastava guardarlo e ti restituiva quell’amore che ti rendeva forte e ti dava la forza anche di non dormire” ha raccontato Lo. Samuel è nato nel febbraio 2010 e a breve compie 14 anni.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani