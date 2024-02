Sta per partire la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 condotta e diretta da Amadeus. Il celebre Festival durerà da martedì 6 a sabato 10 febbraio. E come quasi ogni anno ci sono delle piccole modifiche nel regolamento e nel sistema di voto che interesseranno le diverse serate.

Sanremo, come si vota: prima serata, martedì 6 febbraio

Nella prima serata, le performance dei 30 cantanti in gara saranno votate solamente dalla giuria della sala stampa, Tv e web. Tutti giornalisti di diversi media accreditati al Festival di Sanremo. Alla fine della serata Amadeus annuncerà la classifica dei primi 5 artisti.

Sanremo, classifica e voto seconda e terza serata

Nella seconda e nella terza serata i cantanti si esibiranno divisi in due batterie da 15. In entrambi i giorni il voto sarà composto dai giudizi dei telespettatori e dalla nuova giuria delle Radio. Questa la novità voluta da Amadeus. Una giuria che di fatto sostituisce la Giuria Demoscopica, criticata nel recente passato.

I telespettatori e le radio si dividono quindi il compito di giudicare i cantanti in gara nella seconda e nella terza serata. Anche alla fine di queste due serate, Amadeus renderà noto i 5 primi classificati. Liste che, unite a quella della prima serata, stabiliranno la nuova classifica generale.

Sanremo, il voto e la classifica della quarta serata

Venerdì 9 febbraio andrà in scena la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover e ai duetti. In questa serata potranno votare tutte e tre le giurie: quindi telespettatori, radio e sala stampa. Tutte (quasi) con lo stesso peso specifico: televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%. L’insieme dei tre voti creerà una nuova classifica, di cui i primi 5 artisti in gara saranno comunicati dal conduttore.

Sanremo, il voto e la classifica finale

Nella serata finale di Sanremo, sabato 10 febbraio, verranno riascoltate tutte le canzoni in gara. Potranno essere giudicate solamente dal Televoto, quindi dai telespettatori, e prima dell’inizio sarà annunciata una classifica generale relativa alla Quarta serata.

Alla fine, saranno cantate le 5 canzoni nelle posizioni più alte. Le votazioni precedenti saranno azzerate e il pubblico, la Sala Stampa e le Radio potranno nuovamente votare per eleggere l’artista vincitore.

Sanremo, come si vota: i numeri del televoto

I telespettatori possono votare i cantanti in gara inviando il codice di due cifre che ogni artista ha abbinato. Un codice che viene sia comunicato dai conduttori sia posizionato in sovraimpressione durante l’esibizione. Il codice può essere inviato tramite sms da cellulare oppure digitandolo dal telefono fisso.

I numeri sono: dal telefono fisso 894.001, dal cellulare o dal telefono mobile 475.475.1

