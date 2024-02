Inizia la settimana del Festival di Sanremo e iniziano le notti insonni. Ancor di più quest’anno. Per gli appassionati del Festival di musica italiana saranno giorni impegnativi. Chi vorrà vedere dall’inizio alla fine la kermesse musicale condotta e diretta da Amadeus, infatti, dovrà fare le ore piccole. Le fatidiche domande: “Quanto dura Sanremo quest’anno? A che ora finisce?“, hanno trovato risposta per bocca proprio di Amadeus.

A che ora finisce Sanremo, la conferma di Amadeus

È stato lo stesso conduttore a fornire i dettagli della durata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, in scena da martedì 6 a sabato 10 febbraio. Amadeus, infatti, ha svelato in onda da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa l’orario in cui finiranno le serate di Sanremo: “Non finiremo prima delle 2“. Un annuncio che ha fatto scatenare la reazione ironica di Fiorello, presente accanto a lui, giratosi a fissare Amadeus tra lo stupito e il preoccupato visto che è un diretto interessato. Fiorello infatti condurrà il suo programma al termine delle serate di Sanremo. Quindi, molto tardi. O molto presto, dipende da come la si vede.

La conferma di Amadeus è arrivata dopo qualche settimana in cui lo stesso conduttore aveva preannunciato gli orari proibitivi. Durante la Music Week a Milano, infatti, aveva detto: “Si farà tardissimo quest’anno a Sanremo 2024. Lo dico adesso: prima delle 02:00 di notte non si chiude”.

Perché Sanremo finisce così tardi

Le serate di Sanremo diventeranno quindi nottate, complice soprattutto l’alto numero di artisti in gara: ben 30, che dovranno gareggiare ogni sera, tranne la seconda e la terza, quando le esibizioni dei cantanti saranno divise in due. Poi ci sono i collegamenti con la nave Costa Concordia e con piazza Colombo. In più ci sono gli ospiti, le gag e soprattutto le pubblicità, da cui la Rai è pronta a incassare milioni di euro di ricavi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani