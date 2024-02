Sono ben trenta i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024, e contrariamente a quanto avvenuto in alcune edizione passate, tutti si esibiranno nella serata iniziale (27 big e 3 cantanti provenienti da Sanremo Giovani). Una scaletta densa che per motivi di orario ha costretto Amadeus a fare a meno di ospiti internazionali sul palco, ma sarà presente Daniela Di Maggio per ricordare suo figlio, Giovanbattista ‘Giogiò’ Cutolo, il musicista 24enne napoletano, prossimo al diploma al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, ucciso lo scorso agosto nel capoluogo campano, in piazza Municipio, con tre colpi di pistola dopo una lite per futili motivi con un coetaneo. Il conduttore sarà affiancato da Marco Mengoni, vincitore dell’ultimo Sanremo.

Orario d’inizio e fine del Festival

Al momento non sono stati ancora divulgati gli orari di esibizione. Il Festival avrà inizio alle ore 20:40, poco dopo il TG1: la fine è prevista per le due di notte.Nel corso della puntata spazio anche ad alcuni ospiti speciali: sul Palco Suzuki in piazza Colombo canterà Lazza; mentre sarà la volta di Tedua sulla nave Costa Crociere.

Le votazioni

Nella prima serata, le canzoni saranno votate solamente dalla Giuria della Sala Stampa di Tv e Web, e al termine della serata una classifica provvisoria comunicherà i primi 5.

La scaletta: l’ordine di esibizione dei trenta cantanti in gara

Clara

Sangiovanni

Fiorella Mannoia

La Sad

Irama

Ghali

Negramaro

Annalisa

Mahmood

Diodato

Loredana Bertè

Geolier

Alessandra Amoroso

The Kolors

Angelina Mango

Il Volo

Big Mama

Ricchi e Poveri

Emma

Renga e Nek

Mr. Rain

Bnkr44

Gazzelle

Dargen D’Amico

Rose Villain

Santi Francesi

Fred De Palma

Maninni

Alfa

Il Tre

Luca Frasacco