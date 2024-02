Antonella Clerici si lascia andare alla malinconia. La conduttrice non ha mai nascosto il suo smisurato affetto per gli animali e in particolare per i cani. Uno dei suoi amori più grandi è stata sicuramente il suo bellissimo labrador Oliver che l’ha accompagnata anche al Festival di Sanremo. I due erano inseparabili e, spesso, la conduttrice è stata fotografata con il suo amico a quattro zampe.

Il ricordo di Oliver al Festival di Sanremo

Adesso con lei c’è un altro labrador, Simba che compare spesso nelle sue storie Instagram. Ma sembra che Antonella Clerici non abbia mai dimenticato il suo Oliver. In questi giorni, in occasione dell’inizio del Festival di Sanremo la conduttrice ha postato un ricordo con il cagnolone che è venuto a mancare qualche anno fa.

La conduzione della Clerici a Sanremo: nel 2005 e nel 2010

Antonella Clerici ha presentato il Festival di Sanremo due anni: nel 2005 e nel 2010. Nel primo affiancò Paolo Bonolis alla conduzione e, in quell’anno vinse Francesco Renga con il brano Angelo. Nel secondo, invece, il palco dell’Ariston era tutto per lei e quell’edizione venne vinta da Valerio Scanu con la canzone “Per tutte le volte che”.

Tuttavia, Antonella non è mai stata sola perché, nonostante fosse l’unica conduttrice, con lei, dietro alle quinte, c’è sempre stato il suo fedele amico: il labrador Oliver.

Nelle sue ultime storie Instagram, la conduttrice di “È Sempre Mezzogiorno” ha pubblicato uno scatto del suo cagnolone con la maglia di Sanremo e ha scritto: «Ricordi del cuore… Con Oliver, spot Sanremo 2010», aggiungendo un cuore rosso.

Giulio Pinco Caracciolo