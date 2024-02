Martedì 6 febbraio inizia il Festival di Sanremo 2024. La 74esima edizione della kermesse musicale di scena al teatro Ariston è condotta nuovamente da Amadeus, per la quinta e – secondo almeno le sue dichiarazioni – ultima volta. Sono 30 gli artisti in gara che si esibiranno da martedì a sabato 10 febbraio, ma chi vincerà il festival della canzone italiana? Favoriti, analisi dei fan e previsioni dei bookmakers regalano scenari interessanti.

Festival di Sanremo, i favoriti

Secondo i siti di scommesse ci sono pochi dubbi: la favorita di questo Festival di Sanremo è Annalisa. Segue a breve distanza Angelina Mango, mentre a completare il podio dei possibili vincitori c’è Geolier. Più staccati, con quote leggermente più alte, Alessandra Amoroso, i Negramaro e Loredana Bertè. Non sembra essere un caso che tra i favoriti ci siano diverse cantanti donne. È da dieci anni, infatti, che il Festival della canzone italiana è vinto da artisti uomini o da gruppi: l’ultimo caso di donna che ha vinto Sanremo risale al 2014 con Arisa e la sua “Controvento”. Due anni prima, nel 2012, era stata Emma con “Non è l’inferno”. Ma da allora niente cantanti donna.

Sanremo 2024, le possibili sorprese

Dopo la pubblicazione dei testi delle canzoni in gara e alcuni giudizi di chi ha potuto sentire i brani in anteprima, si può anche azzardare a capire chi potrebbe essere la sorpresa del festival. Oltre ai nomi già menzionati come favoriti, infatti, potrebbero scalare le classifiche anche Il Volo, Fiorella Mannoia, i The Kolors ed Emma.

Festival di Sanremo, le quote delle scommesse

Si parte da quote relativamente basse, a 3.50, con Annalisa, fino ad arrivare a oltre i 100 dei cantanti più giovani come La Sad, Maninni e Il Tre.

