Parte stasera l’evento televisivo dell’anno (di cui io sono peraltro uno dei pochissimi a non essere mai stato straordinariamente appassionato). Ormai sempre meno pensato come festival della canzone, e sempre più costruito come show da cui si pretende quasi una fotografia del costume e delle tendenze non solo relative agli usi e costumi della Nazione, quello che da stasera a sabato caratterizzerà il palinsesto della prima e seconda serata (ma tra poco vedremo perché coprirà anche la ‘terza’) della tv italiana è il 74esimo Festival della Canzone italiana, e di fatto il primo Sanremo della nuova ‘Rai di centrodestra’.

Sarà anche il più affollato: ai 27 big scelti personalmente da Amadeus, infatti, si sono aggiunti 3 esordienti provenienti da Sanremo Giovani: tutti e 30 gareggeranno per la vittoria finale, senza distinzioni di categoria. Mai così tanti. Lo scorso anno infatti i cantanti in gara erano 28 (22 dei quali erano big, più sei giovani), nel 2022 invece cinque di meno: 25 (22 big più 3 giovani).

Sanremo, il programma delle cinque serate del Festival

Confermata al venerdì la serata relativa a cover e duetti, con -anche qui- una novità: tutti e 30 i cantanti saliranno sul palco insieme a un ospite per cantare una canzone, individuata con il direttore artistico Amadeus e con la Rai, tratta dal repertorio italiano e internazionale degli anni ’60, ’70 e ’80, ’90 ma anche 2000. Novità anche e soprattutto per quanto riguarda composizione delle giurie e metodo di voto: scompare la giuria demoscopica, voteranno solo sala stampa, giornali tv e web. Rispettivamente infatti, il pubblico voterà da casa, con il televoto (esperibile tramite telefonia fissa, e via sms da telefonia mobile); poi toccherà alla giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (in tutto, 150 rappresentanti dei media accreditati al Festival), e alla giuria delle Radio formata da emittenti radiofoniche selezionate tra nazionali e locali, che sostituisce la giuria demoscopica, prima composta da 300 componenti selezionati, a campionatura del pubblico.

Sanremo, gli ospiti esterni: da Bob Sinclair a Gigi D’Agostino

Stasera, prima novità: saranno eseguite tutte le 30 canzoni in gara, e sul palco Amadeus sarà affiancato da Marco Mengoni; i brani saranno votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. A fine serata, la prima classifica parziale con la comunicazione dei primi 5 meglio piazzati; domani sotto la guida di Giorgia co-conduttrice si esibiranno 15 cantanti, le cui canzoni saranno votate dal pubblico nella misura del 50%, e dalla giuria delle Radio per l’altro 50. A fine serata, idem come sopra: classifica provvisoria con la comunicazione dei primi 5 piazzamenti. Super ospiti della serata saranno John Travolta e Giovanni Allevi, mentre sul Suzuki Stage si affaccerà Rosa Chemical e dalla Costa Smeralda suonerà Bob Sinclair.

Giovedì saliranno sul palco, co-condotti da Teresa Mannino e con ospiti Russell Crowe ed Eros Ramazzotti, con Paola e Chiara sul Suzuki Stage e Bresh dalla Costa Smeralda, i secondi 15 cantanti, evidentemente sottoposti alle stesse modalità di voto della serata precedente. Venerdì, nella serata duetti-Cover condotta da Lorella Cuccarini, ospiti sul Suzuki Stage Arisa, e sulla Costa Smeralda Gigi D’Agostino, si esibiranno tutti e 30 i cantanti che saranno votati dal pubblico da casa, dalla Sala Stampa, e dalle Radio, ognuno per un terzo del voto ponderato. E sarà stilata la classifica parziale, sempre con la comunicazione dei primi cinque, mentre il primo classificato sarà proclamato vincitore della serata Cover.

Sanremo, come funziona il voto

Sabato 10, finalissima, con co-conduttore d’eccezione Fiorello, e ospiti Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti, mentre sul Suzuki Stage e sulla Costa Smeralda saliranno rispettivamente Tananai e Tedua: tutti e 30 i cantanti sul palco, e votazione affidata al pubblico da casa. I voti relativi alla serata finale faranno la media con le percentuali dei voti ottenuti nelle prime quattro serate. Dopodiché si comunicherà la classifica dalla trentesima posizione alla sesta. Ai primi cinque classificati sarà richiesta una seconda esibizione, e si ripartirà da zero a zero, in una sorta di ballottaggio a cinque. Che verrà votato secondo i seguenti pesi: voto del pubblico per il 34%, quello della Sala Stampa per il 33%, e quello delle Radio per il rimanente 33: chi otterrà più voti sarà proclamato vincitore della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Fin qui, le certezze.

Sanremo, maratona Amadeus: dalle 20.40 alle 2 di notte

Sarà inoltre – e veniamo alle incognite, che sempre un simile evento si porta dietro- un Sanremo maratona; per blindare gli ascolti il più possibile infatti verrà spalmato dalle 20.40 alle 2 di notte, come Amadeus ha rivelato da Fabio Fazio scatenando l’eloquente reazione di Fiorello, ospite accanto a lui ed eccezionalmente conduttore di un suo dopo Festival direttamente da Sanremo, rilargando per l’occasione il nome del suo show da ‘Viva Rai2!’ in ‘Viva Sanremo’, prima di affiancare per l’ultima volta (lo ha detto ieri: “Io con Sanremo chiudo qui”) il suo amico e collega di una vita nella conduzione della serata finale di sabato sera sul palco dell’Ariston. Ma anche la scelta di stasera, come detto, di far esibire all’esordio tutti i concorrenti è un’incognita: trenta canzoni in una sola sera, non una cosa facile, anzi rischiosa. Con Marco Mengoni chiamato a eseguire tre, forse quattro brani. Più di qualcuno si domanda se non possa essere faticoso per il pubblico da casa seguire una serata che si preannuncia lunghissima, quasi infinita.

Infine, piccola nota di costume relativa alla tradizione che vuole le donne e la loro attesa protagoniste prima, durante e dopo il Festival: non c’è una donna, all’esordio, che soddisfi la curiosità relativa al look e all’avvenenza femminile, dopo decenni passati a interrogarci prima, vedere e valutare poi anche questo aspetto glamour del Festival che in effetti, in Italia, riflette gusto e tendenza di una fetta cospicua della nazione e dell’industria della moda italiana.

A voi tutti, l’augurio di divertirvi.

Andrea Ruggieri