Siamo a Milano, gennaio 1994. Nella redazione del Giornale si presenta Silvio Berlusconi. Del quotidiano è stato il proprietario, poi lo ha passato al fratello Paolo quando la legge gli ha imposto di scegliere tra giornali e televisioni, ma tutti sanno che decide lui. Sta per scendere in campo e lo dice senza giri di parole: il Giornale dovrà accompagnarlo. Il direttore non è d’accordo. Indro Montanelli, che ha creato quel giornale vent’anni prima, capisce che non è più casa sua, e se ne va a fondare la Voce, che durerà poco più di un anno. Al suo posto arriva Vittorio Feltri.

La settimana scorsa ci eravamo fermati qui, con il quotidiano della destra d’ordine che passa nelle mani della destra di protesta. Oggi vediamo che cosa è successo dopo. Perché da quel gennaio comincia la stagione che arriva fino alle prime pagine di cui parlavamo nella scorsa puntata – ricordate – e che ha prodotto una cosa mai vista: quattro giornali che stanno tutti con lo stesso governo e si fanno una concorrenza accanita.

Feltri non arriva dal nulla. Viene dall’Indipendente, un giornale nato compassato, “all’inglese”, che lui in due anni ha rivoltato come un guanto, cavalcando Mani pulite e la Lega con titoli che possono avere tanti difetti, ma tutti capiscono al volo. Ha capito prima degli altri che la rabbia del ceto medio contro la politica è un mercato, e che per servirlo serve una lingua corta, netta, divertente e dissacrante. È, con un talento che nessuno gli ha mai negato, l’erede di Giannini e di Guareschi. Al Giornale porta quella lingua, e da allora il Giornale non l’ha quasi più cambiata.

Anzi, lo stile “feltriano” fa scuola, si diffonde e si moltiplica. Nel 1997 Feltri lascia il Giornale, dopo quasi quattro anni di difficile convivenza con la proprietà, e nel 2000 fonda Libero, un giornale ancora più popolare rivolto sempre a quel lettorato. Un altro po’ di anni, e nel 2016 Maurizio Belpietro fonda la Verità. E anche il Tempo, che per decenni era stato il giornale dei ministeri e dei monsignori, prende lo stesso passo. Quattro testate (Giornale, Libero, la Verità, il Tempo) un solo registro, e un giro di direttori sorprendentemente ristretto: Feltri, Sallusti, Belpietro, poi Cerno, Capezzone, Sechi, che da trent’anni si passano le stesse poltrone, da un giornale all’altro e poi di nuovo indietro. Il Post lo ha notato con una certa ironia: a destra i direttori non si scelgono, si scambiano.

Nel frattempo la destra va più volte al governo. Nel 1994, nel 2001, nel 2008, nel 2022. Con una stampa amica che è tutto tranne che misurata, responsabile o noiosa come il Corriere di Missiroli d’antan. La lingua dei giornali di destra è rimasta quella dell’opposizione, anzi si è accentuata. Per quali ragioni? Direi tre.

La prima è il mestiere: ottant’anni di sberleffi contro il Palazzo non si convertono in editoriali pensosi sulla riforma del catasto. La seconda è il mercato: i quattro giornali vendono insieme meno di centomila copie, sono nicchie, e una nicchia non si tiene con la moderazione ma con l’appartenenza. Il lettore che ogni mattina compra uno di questi giornali vuole la sua dose di indignazione, esattamente come quello del Fatto Quotidiano di cui parlavamo qualche puntata fa. La terza ragione è più politica. Per quella tradizione il potere non sta a Palazzo Chigi. Sta nelle procure, nei giornaloni, nelle università, a Bruxelles, in quel sistema mediatico-giudiziario che dagli anni Novanta si è costituito come potere autonomo: non è una loro fissazione, quel sistema esiste e lo abbiamo raccontato. In questa ottica vincere le elezioni non significa prendere il potere, significa occupare un avamposto in territorio nemico. Si può governare dieci anni e sentirsi all’opposizione tutti i giorni.

Fin qui l’evoluzione di un linguaggio. Parallelamente c’è quella, più concreta, delle proprietà. Una storia in buona misura determinata da un imprenditore della sanità privata, abruzzese, deputato da quattro legislature, oggi nel gruppo della Lega: si chiama Antonio Angelucci. Nel 2001 aveva acquistato Libero, nel 2016 compra il Tempo, nel 2023 il settanta per cento del Giornale dalla famiglia Berlusconi. Da allora le quote del Giornale si sono mosse ancora: a dicembre è entrato con il trenta per cento Leonardo Maria Del Vecchio, il figlio del fondatore di Luxottica, e a gennaio Paolo Berlusconi è sceso al cinque. Così oggi il giornale che fu di Montanelli è per il sessantacinque per cento degli Angelucci. Io conosco gli Angelucci, Antonio e Giampaolo, sono stati tra i soci fondatori del Riformista, nel 2002. Non ho nessun motivo di parlarne male, con loro ho un rapporto amichevole e cordiale. È un dato di fatto che la famiglia sia la protagonista della fisionomia attuale della stampa di destra in Italia.

Detto di linguaggio e proprietà, andiamo ai numeri. Stando ai dati censiti da Lelio Simi e da Pier Luca Santoro, Libero vendeva 84mila copie nel 2013 e ne vende circa 16mila oggi. In quegli stessi anni il contributo pubblico che riceve è rimasto fermo intorno ai cinque milioni e mezzo. Il Giornale sta sulle 24mila, la Verità poco sotto, il Tempo ancora meno. A dicembre del 2025 il gruppo rimescola le direzioni: Tommaso Cerno dal Tempo al Giornale al posto di Sallusti, Daniele Capezzone dalla direzione editoriale di Libero al Tempo, mentre a Libero resta Mario Sechi, che lo dirigeva dal 2023. A fine maggio Sechi viene licenziato e Sallusti torna a Libero. Sulle ragioni circolano versioni diverse, ma una la dicono i numeri: Libero era sceso da 22mila a 16mila copie, mentre il Giornale di Cerno si faceva più battagliero e andava a pescare nello stesso lettore. Tre giornali dello stesso editore in concorrenza fra loro, e l’editore che fa l’arbitro. Poi, in estate, qualche mossa ulteriore per sparigliare le carte: Libero assume Giacomo Amadori, che era il capo delle inchieste della Verità, e il Giornale prende come vicedirettore Lirio Abbate, firma storica dell’Espresso e di Repubblica. L’arrivo di Abbate ha fatto parlare per una ragione semplice: viene dall’altra parte. Come del resto Cerno, che è stato senatore del Pd, e Capezzone, che è stato deputato radicale. Un po’ di anni fa movimenti del genere sarebbero stati impensabili. Oggi il mercato del lavoro giornalistico è piccolo, chi ha una firma va dove c’è un editore che compra; e a destra, appunto, si compra.

Il vero concorrente, nelle dinamiche interne a questa fetta di mercato, è la Verità. Che è l’unico dei quattro a non appartenere al gruppo Angelucci, e l’unico con un editore puro: Belpietro è padrone del suo giornale e vive di quello. Per questo si può permettere una linea sua, che qualche volta non coincide con quella del governo, sulla guerra in Ucraina, sui vaccini, su certe scelte di Palazzo Chigi. Ed è l’unico dei quattro ad avere un’identità che non è fatta soltanto di diversità di accenti. La concorrenza, insomma, non è fra quattro giornali uguali. È tre contro uno, è una concorrenza tra due modelli: il giornale di destra che ha una linea propria perché ha un editore proprio, e quelli che fiancheggiano, a loro modo, chi governa perché l’editore è collegato a chi governa. Il paradosso è che qualcosa del modello di Montanelli, un editore che campa del suo giornale e per questo può avere un’opinione, sopravvive oggi soprattutto nell’impresa di Belpietro, che però parla la lingua “forte” di Feltri.

E qui si chiude il cerchio con la puntata scorsa. La stampa di protesta è nata per parlare contro qualcuno, e in quella posizione ha trovato stile, pubblico e mestiere. Quando è arrivata al governo non ha smesso, perché quella è la sua lingua, e la lingua non si cambia per decreto. Ha continuato contro i giudici, contro Bruxelles, contro i salotti. E quando i nemici fuori non bastano, li trova dentro: la lingua di Giannini rivolta ai vicini di casa. Tre giornali che dicono le stesse cose e si contendono gli stessi lettori proprio perché le dicono uguali. In un mercato di centomila copie la differenza la fa il rumore, e la polemica tra giornali amici è rumore gratis, rimbalza nelle rassegne, nei talk, sulle chat. Si fanno concorrenza non nonostante siano uguali, ma perché lo sono. Nel resto dell’edicola, lo abbiamo visto, i giornali hanno smesso di farsi concorrenza trent’anni fa. A destra no. Ma solo perché la concorrenza in famiglia costa poco.

Resta l’ultima domanda, quella con cui avevo chiuso due puntate fa. La destra ha vinto quasi senza giornali, eppure a destra le proprietà dei giornali si continuano a comprare. Perché? Ora possiamo arrivare a una risposta plausibile, da riassumere – direi – in tre punti.

Il primo è chiaro dall’inizio di questi appunti: un giornale non si compra per i suoi lettori ma per il credito che dà, per il posto in un tavolo che conta. Il secondo è che a destra questo credito vale di più, perché la destra governa e si può immaginare che governerà ancora un po’. E chi governa decide. Il terzo è quello che i fatti di quest’anno rendono evidente: non si compra un giornale, si compra la voce. Chi possiede tre testate su quattro non ha più lettori di chi ne ha una, ma ha quasi il monopolio di un linguaggio, e in un anno elettorale un monopolio del genere vale molto più di una tiratura.

Concludendo: il governo ha i suoi difensori, il lettore la sua indignazione quotidiana, l’editore il suo credito. Tutti contenti, quindi? Ho i miei dubbi. La destra italiana governa da quattro anni e non ha un posto dove pensare. Non ha un giornale che le dica, nella sua lingua e dalla sua parte, quando sbaglia. Ha quattro giornali che ogni mattina le spiegano che il potere ce l’hanno ancora gli altri. Finché si è al governo, tutto ok. Ma dopo?

Ed è curioso, arrivati a questo punto del viaggio nei due campi politico-editoriali, scoprire che sinistra e destra si assomigliano più di quanto si immagini. La sinistra, abbiamo visto, ha affidato la sua voce a giornali di altri e ha perso la sua egemonia. La destra si è comprata i giornali, ha molte voci e nessuna egemonia. Né l’una né l’altra ha un posto dove pensare. Ma è possibile che in Italia nessuno abbia provato a fare qualcosa del genere? Un giornale che non appartenesse a uno schieramento ma a un’idea, fatto per il lettore che compra per ragionare e non per appartenere? Non è vero che non ce ne siano stati o non ce ne siano. Il Mondo di Pannunzio, l’Indipendente prima di Feltri, la Voce di Montanelli, il Foglio, il Riformista. Alcuni finiti, altri sopravvissuti, anche più che dignitosamente. In un paese come l’Italia, dove è sempre difficile presidiare territori liberi. Ed è di questo, cari amici, che parleremo nella prossima puntata.

Alla prossima.

Claudio Velardi Direttore de Il Riformista

© Riproduzione riservata

Claudio Velardi