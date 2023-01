Ha dato alla luce la sua seconda figlia, poi dopo sei giorni di agonia è deceduta in seguito a una grave forma di cancro. E’ la tragedia che ha colpito una giovane donna, Nunzia Giordano, 27 anni, scomparsa nella giornata di domenica 29 gennaio a sei giorni dal parto. Il lutto in un quartiere di Napoli, Marianella, periferia nord, che questa mattina ha partecipato ai funerali nella parrocchia di Santa Maria a Piazza.

Secondo quanto riporta Internapoli.it, Nunzia ha dato alla luce la sua secondogenita, Emanuela, lunedì scorso. Affetta da una grave forma di cancro, le condizioni della 27enne sono apparse sin da subito critiche e, nonostante i tentativi dei sanitari, il suo cuore ha smesso di battere nella mattinata di domenica.

Dolore e commozione sui social, dove sono diversi i messaggi di cordoglio alla famiglia di Nunzia. “Sto male e non voglio crederci tu che mi trattavi come fossi uno di famiglia sapendo il legame che ho con tuo marito che per me e un fratello che dio possa tenerti per mano e far in modo di farti stare vicino alle tue principesse con l’anima. Tu che sei la nostra famiglia tu che sei sempre stata il nostro pilastro te ne sei andata, cresceremo le tue figlie proprio come facevi e volevi tu”.

“Dai tanta forza alla tua mamma e alle tue principesse” commenta un altro utente. “Che brutta notizia ..riposa in pace spero che da lassù possa guardare le tue figlie e dare forza hai tuoi genitori. Non ci posso pensare Riposa in pace amica mia”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano