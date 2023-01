Nel tardo pomeriggio di oggi nel parco del Cardarelli si è verificato un suicidio. Un ragazzo di 23 anni si è lanciato da una scala di servizio di un edificio di uno dei padiglioni. Nonostante gli interventi tempestivi, tutti i soccorsi si sono rivelati inutili.

I primi riscontri effettuati dall’autorità giudiziaria in collaborazione con l’ospedale hanno evidenziato che il ragazzo non parrebbe essere collegato all’attività del Cardarelli; non si tratterebbe di paziente, né di un parente, né di un dipendente o tirocinante.

L’Azienda esprime il cordoglio alla famiglia.

Giovanni Pisano