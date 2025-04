In occasione della pubblicazione del libro “Giovani, competenze trasversali, occupabilità. Costruire esperienze, tirocini e transizioni di qualità” edito da FrancoAngeli, il prossimo 30 aprile alle ore 10 la Fondazione Amesci organizza, presso la Sala Laudato Si’, in Campidoglio, a Roma, un evento pubblico di presentazione dei risultati della ricerca sull’impatto di esperienze di apprendimento non formale sulle competenze e l’occupabilità dei giovani. Lo studio è stato realizzato nell’ambito di Younivercity, progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sotto la supervisione di un Comitato Tecnico Scientifico costituito da istituzioni quali Inapp, Sviluppo Lavoro Italia e l’Università Federico II di Napoli, allo scopo di definire un modello innovativo di tirocinio universitario con il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore e pubblici. YoUniverCity ha costituito il luogo di elaborazione di strumenti avanzati di analisi e autovalutazione, monitoraggio e tutoraggio, creando un percorso particolarmente ricco di indicazioni per tutti coloro che intendano accompagnare i giovani nei processi di transizione: dall’inserimento nel contesto, alla socializzazione organizzativa, alla formazione/sviluppo, alla valutazione delle competenze. La riflessione scientifica su questa sfida e, insieme, la sua narrazione è contenuta nel volume ‘Giovani, competenze trasversali, occupabilità. Costruire esperienze, tirocini e transizioni di qualità” edito da FrancoAngeli, a cura del Professore Pier Luigi Bresciani con la presentazione di Enrico Maria Borrelli. Un racconto di innovazione, resilienza e partecipazione per una nuova cultura della formazione e dell’impegno civico. Al contempo, è un seme di quel laboratorio che potrebbe, auspicabilmente, costituire un modello per nuovi progetti futuri, indicando una direzione di sviluppo e un percorso di valore per le prossime generazioni.

La giornata di approfondimento e dibattito si aprirà alle ore 10 con la presentazione del volume da parte del Presidente della Fondazione Amesci, Enrico Maria Borrelli.

Seguiranno alle ore 10.30 i saluti istituzionali di:

Andrea Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Roma Capitale

Alessandro Sansoni, Consigliere Nazionale Ordine dei Giornalisti

Emilio Di Marzio, Presidente ANDISU

Natale Forlani, Presidente INAPP

Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato Sviluppo Lavoro Italia*

Alle 11.15 prenderà il via la tavola rotonda dal titolo: “Giovani, tirocini, competenze trasversali. Lessons learned e indicazioni emergenti” coordinata da Alessandro Raggi, Presidente Comitato Tecnico Scientifico YoUniverCity, cui interverranno:

Pier Giovanni Bresciani, Docente di Psicologia del lavoro, Università di Urbino

Federica De Luca, Ricercatrice INAPP

Licio Palazzini, Forum Nazionale Terzo Settore

Lello Savonardo, Docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Università Federico II di Napoli

Giovanna Iannantuoni, Rettore Università Bicocca di Milano e Presidente CRUI*

Alberto De Toni, Delegato Università e Ricerca – ANCI, Sindaco di Udine

Le conclusioni dei lavori alle ore 12.30 saranno affidate:

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani

Maria Cristina Pisani, Presidente Consiglio Nazionale Giovani

Enrico Maria Borrelli, Presidente Fondazione Amesci

A questo link è possibile scaricare gratuitamente il volume ed iscriversi all’evento per partecipare in presenza.

