Coppia di fidanzatini buttata giù dallo scooter e aggredita da due rapinatori. E’ quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica a Napoli nella zona della movida di Bagnoli. Un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 19 sono stati, secondo quanto raccontato ai carabinieri intervenuti in ospedale, mentre si trovavano in scooter in via Coroglio, zona dove sono presenti numerose discoteche.

Il giovane, incensurato e residente nel Rione Traiano (frazione del quartiere di Soccavo), ha tentato di reagire e nella colluttazione è stato ferito. È ora in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Contusioni anche per la fidanzata, incensurata e residente nel quartiere di Miano (periferia nord), dimessa con sette giorni di prognosi per “contusione di sedi multiple”. I due sono stati trasportati da un’ambulanza del 118 all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Il 18enne è stato poi successivamente trasferito al Cardarelli.

Da una prima sommaria ricostruzione, pare che i due, mentre erano a bordo di uno scooter in zona Coroglio, siano stati avvicinati da due individui armati di coltello in un tentativo di rapina. Le vittime sarebbero state trascinate a terra e durante la colluttazione il 18enne sarebbe stato colpito allo sterno e alla schiena con un’arma bianca. I malviventi – secondo il racconto che è stato fornito agli investigatori – avrebbero poi preso le collanine che i due ragazzi indossavano per poi allontanarsi. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli per far luce su quanto accaduto. Al vaglio sia la versione delle due vittime che le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Vuole rapinare ragazzine: colpo sventato dai carabinieri

Sempre a Napoli, ma nei pressi del centro storico, i carabinieri mentre erano impegnati in un servizio di controllo della movida hanno denunciato a piede libero un ragazzo che ha da poco compiuto 17 anni ma ha precedenti per rapina. I militari hanno notato il ragazzo che si aggirava in piazza Cavour. Era a bordo di uno scooter e camminava molto lentamente. Lo hanno notato scendere dal mezzo e avvicinarsi a delle ragazzine che stavano passeggiando in vico Paglia Fiaschi. A quel punto i Carabinieri hanno deciso di intervenire. Il ragazzo è stato fermato e perquisito ed è stato trovato con l’arma a portata di mano. Il 17enne, che risponderà di porto di oggetti atti ad offendere, è stato affidato ai suoi genitori.

