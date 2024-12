Twitter o X avvisa: “Clicca qui per mostrare altre risposte, incluse quelle che potrebbero contenere materiale offensivo”. Di offensivo, sotto al post del Riformista che in tre minuti ha ricevuto cinque risposte sostanzialmente uguali in realtà non c’è niente, è solo propaganda: quella messa in atto da decine (probabilmente centinaia) di account fake fan di Giorgia Meloni che con le loro risposte automatiche sotto tweet di testate giornalistiche che si occupano della cronaca del governo puntano a glorificare la figura della loro leader. E così, sotto il post dell’articolo di questa mattina dal titolo “Meloni, il tempo della grande scelta: creare una ‘nazione europea’ o correre da sola”. Anche la politica estera è interna” pubblicato alle 8:10, è partita la Festa dei Fratelli D’Italia. Nickname tutti uguali, composti da un nome e un numero. È proprio quest’ultimo a generare grande sospetto per la lunghezza: c’è marziaparli2000, fakelove2042567, Carla200417 (che si sbaglia, poverina, e tweetta due volte sotto lo stesso post) e poi Margie39233206.

Gli account fake sono un po’ come i numeri di telemarketing che continuano a chiamare nonostante ci fosse stato assicurato che il Registro Pubblico delle Opposizioni avrebbe fatto da scudo: gestiti da algoritmi a cui viene impartito di rispondere ad ogni specifico post che possa riguardare il loro campo. Creano interazione, aumentano la visibilità del contenuto, e come nel caso dell’esercito di Giorgia valorizzano l’operato della Premier: nelle loro risposte infatti, non c’è solo glorificazione all’eterna alla salvatrice della Patria (es. ‘La Regina domina’, ‘Ormai è una star mondiale… si merita tutto piccola grande Donna’, ‘Dopo due anni consenso aumentato… UNICA’, ‘fuoriclasse assoluta’, ‘Craxi, Berlusconi e Meloni, unici veri leader degli ultimi 40 anni’), ma anche prova delle loro affermazioni. Foto di articoli di giornale, italiani ed esteri che testimoniano come il gradimento della Premier stia aumentando. Strategia semplice ma efficace: le immagini – oltre a garantire maggiore visibilità per l’algoritmo – catturano l’attenzione dei lettori, con l’unico obiettivo di aggiungere una “e”. Naturalmente la loro attività non si limita agli articoli del nostro giornale. La signora Carla ha risposto alla buon’ora anche a Repubblica stamattina, e anche al Fatto, a Domani. Sempre con le stesse frasi, da alternare a seconda del post. Così, per variare un po’. Stessa cosa per gli altri, mai un racconto su cosa cucinano a pranzo o cosa vedono in tv. Giorgia unico amore. Peccato solo che anche il social dell’amico Musk inizi ad identificarli come fake e a nascondere le loro risposte, come già spiegato in precedenza.

Una campagna di marketing comune anche ad altre fazioni politiche, ma che anche alla maggioranza, tutto sommato, può tornare utile. Chi naviga sui social intanto si trova davanti un mondo sempre più finto, dove il dibattito e la pluralità perde in partenza davanti al potere di chi ha più risorse. Difficile risalire ai generali dell’esercito dei fake. Semplici fan? Attivisti? Gioventù Meloniana? O lo stesso staff della Premier? Sarebbe un dispiacere scoprirlo. Ma certamente nel team del Presidente del Consiglio che si occupa dei sociali network, due professionisti sono unicamente dedicati a X. A loro, tra un post e l’altro sull’account ufficiale, tra un controllo delle menzioni e delle interazioni, non sarà certamente sfuggito l’attivismo di questo esercito di bot e account fake. Magari, nella prossima foto, ci sarà un pezzo del Riformista.

Craxi Berlusconi e Meloni unici veri leader degli ultimi 40 anni 😜 pic.twitter.com/1kJjSbmIxU — marziaparli2000 (@marziaparli2000) December 17, 2024

Redazione

Luca Frasacco