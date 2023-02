Una carriera infinita che lo ha portato per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel lontano 1968, quando aveva 25 anni. Oggi Al Bano torna al teatro Ariston ma come “super ospite” per cantare assieme a due altri ‘vecchietti’ della musica italiana come Massimo Ranieri e Gianni Morandi.

L’ormai 80enne Albano Carrisi, oltre a conquistare 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino, è stato anche lungamente al centro del gossip per la sua vita privata segnata da tre grandi ‘eventi’.

Il matrimonio con Romina Power

Nel 1970 Albano sposa Romina Power, figlia degli attori Tyrone Power e Linda Christian. Cantante e attrice, proprio col cantate pugliese condividerà quasi interamente la sua carriera artistica: parteciperanno a due Eurovision Song Contest (nel 1976 a L’Aia e nel 1985 a Göteborg) e vinceranno anche un Festival di Sanremo nel 1984 con “Ci sarà”.

Sempre all’Ariston collezioneranno in carriera un secondo posto nel 1982, due terzi posti nel 1987 e 1989 e un ottavo posto nel 1991.

La coppia “scoppierà” nel 1999, quando i due si separano legalmente dopo 29 anni di matrimonio, con la sentenza definitiva di divorzio ufficializzata nel 2012 dal tribunale di Brindisi,

La scomparsa della figlia Ylenia

Dall’unione con Romina Power Albano avrà quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Criste e Romina Jr Jolanda.

Proprio la primogenita, nata nel 1970, sarà ‘protagonista’ del dramma che colpirà duramente il cantante di Cellino San Marco. La figlia scomparve il 1º gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans, negli Stati Uniti.

Nel gennaio 2013 Al Bano ha presentato istanza di dichiarazione di morte presunta della figlia al tribunale di Brindisi.La morte presunta di Ylenia in data 31 dicembre 1993 è stata infine dichiarata il 1º dicembre 2014 con sentenza da parte del tribunale di Brindisi.

La relazione con Loredana Lecciso

L’altro grande amore del cantante sarà Loredana Lecciso, conosciuta sul finire degli anni ’90 e dalla quale avrà altri due figli: Jasmine, nel 2001, e Albano Jr., detto Bido, nel 2002.

I due occuperanno a lungo le pagine delle riviste di cronaca rosa e anche i rotocalchi tv pomeridiani. In particolare nel 2005, mentre insieme alla figlia Romina Junior Al Bano si trovava nella Repubblica Dominicana come concorrente della terza edizione del reality show di Rai 2 “L’isola dei famosi”, la sua compagna Loredana Lecciso, presente nello studio della trasmissione a Milano dichiarò in diretta di volerlo lasciare portandosi con sé i loro due bambini.

Il cantante tornò in Italia e chiuse la relazione con la Lecciso, salvo poi tornare insieme a più riprese tra continui tira e molla. Nel 2018 infine Lecciso e Albano annunceranno la loro definitiva separazione.

