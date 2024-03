Almeno 8 migranti, tra cui due bambini, sono morti dopo che il gommone sul quale stavano viaggiando è affondato a largo di Eceabat, località costiera della Turchia, sullo stretto dei Dardanelli.

Lo ha annunciato la prefettura locale, come riportano vari media turchi della zona, facendo sapere che 4 migranti sono stati salvati ma non è ancora chiaro il numero totale delle persone che hanno perso la vita a causa del naufragio.

Il naufragio sal largo di Çanakkal

Il naufragio è avvenuto precisamente al largo della costa di Çanakkale, distretto di Ecebat. “Una barca di migranti è affondata al largo della costa del distretto di Eceabat. Tutte le nostre squadre hanno iniziato le operazioni di ricerca e salvataggio nella regione”, ha riferito il governatore di Canakkale, Ilhami Aktas, come riporta il quotidiano Hurriyet.

Recuperati i corpi di due bambini

Secondo le informazioni preliminari, tra le vittime ci sarebbero anche due bambini. Non e’ ancora chiaro quante persone viaggiassero a bordo del gommone affondato. “Appena abbiamo ricevuto la segnalazione, elicotteri, aerei e unita’ della Guardia costiera sono stati inviati nell’area. Abbiamo salvato due persone, che sono state trasferite in ospedale. Non abbiamo informazioni attendibili sul numero di migranti che si trovavano a bordo”, ha spiegato Aktas

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo