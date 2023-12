Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha ammonito il concorrente avvisandolo che sarà squalificato qualora dovesse rendersi protagonista di altri episodi discutibili .

“Ne prendo atto. Se resterò ancora qua dentro, mi metterò a lavorare su questo mio aspetto, su questa irruenza”, ha promesso l’attore.

La risposta di Beatrice Luzzi su Varrese

Beatrice Luzzi si è detta disponibile a tendergli una mano: “Ci tengo tantissimo ad andare d’accordo con Massimiliano, Lui è molto altalenante nei miei confronti. Mi ferisce, mi scuote. Io non rispondo ma poi sto male per una giornata intera. Quando andiamo d’accordo, sono felice perché abbiamo tante cose in comune”.

L’analisi di Alfonso Signorini sulla vicenda Varrese-Luzzi

L’analisi migliore dell’intera questione, che ha concluso il discorso, è arrivata dal conduttore: “Credo lui sia entrato talmente nella parte del tuo rivale, che non distingue più la realtà dalla finzione. Questo può accadere in un reality come il Grande Fratello”.

Si è detto d’accordo Varrese: “Da uomo non devo far passare questi messaggi. Prometto a me stesso di lavorare su questa cosa, anche nei confronti dell’opinione pubblica, voglio mostrare che si può lavorare su un carattere come il mio. Voglio tronare a vivermi questo programma”.

Giulio Pinco Caracciolo