Dal 13 febbraio Paesi Edizioni torna in libreria con tre nuove attese uscite della collana Città Geopolitiche: “Groenlandia/Nuuk” di Luca Sebastiani e Leonardo Parigi, “Damasco” di Lorenzo Trombetta, “Kharkiv” di Yaryna Grusha. Tre libri dedicati a luoghi-simbolo del nostro tempo, al centro di tensioni diplomatiche e conflitti che stanno rimettendo in discussione l’ordine globale e il ruolo stesso dell’Europa.

“Groenlandia/Nuuk”, è un libro-inchiesta sul «regno dei ghiacci». Un’area del pianeta ricca di petrolio e terre rare, crocevia delle nuove rotte marittime commerciali per effetto del progressivo scioglimento dei ghiacciai, su cui è sempre più forte l’influenza di Cina e Russia e che adesso è tornata nel mirino anche degli Stati Uniti con il presidente Donald Trump che minaccia di impossessarne.

Gli autori Luca Sebastiani, giornalista professionista del quotidiano Domani, dove si occupa di esteri e politica, e Leonardo Parigi , coordinatore della rivista Osservatorio Artico, hanno raccolto testimonianze dirette e interviste esclusive, raccontando lo spirito degli Inuit, che dopo la lunga e travagliata dominazione danese non hanno intenzione di consegnarsi a una nuova potenza colonizzatrice.

La storia della Groenlandia

Nel 1867, dopo aver acquistato l’Alaska dalla Russia, il segretario di Stato americano William H. Seward guidò le negoziazioni per acquistare la Groenlandia dalla Danimarca, ma non riuscì a raggiungere alcun accordo. Durante la Seconda guerra mondiale, dopo che la Germania nazista aveva occupato la Danimarca continentale, gli Stati Uniti invasero la Groenlandia, stabilendo stazioni militari e radiofoniche in tutto il territorio. E nel 1946, si offrirono di pagare l’equivalente di 1,2 miliardi di dollari di oggi per acquisirne il territorio, ritenendolo vitale per la sicurezza nazionale. Anche allora, il governo danese rifiutò. Oggi è Donald Trump a volerci riprovare… Un’inchiesta approfondita sul «regno dei ghiacci», con testimonianze dirette, interviste esclusive e tutto quello che c’è da sapere su un tema oggi caldissimo.

Damasco, la città che cambia senza spezzarsi

Il libro “Damasco”, un incrocio tra un lungo reportage giornalistico e un appassionato diario di viaggio, ricco di profondità storica, è frutto della conoscenza viscerale della città e della Siria da parte dell’autore Lorenzo Trombetta, arabista, giornalista e scrittore. Per oltre venticinque ha lavorato in Medio Oriente come corrispondente per Ansa e Limes. Tornando a Damasco dopo la dissoluzione del regime dinastico degli Asad, l’autore attraversa quartieri, rovine e spazi ricuciti per osservare come il potere abbia inciso nel tempo sulle forme urbane, sulle distanze sociali e sui modi di abitare e di governare. Damasco emerge cosi come una città che cambia senza spezzarsi e, proprio per questo, rivela meglio di ogni discorso ufficiale come funziona la Siria. Il volume è impreziosito da una serie di suggestive fotografie scattate negli anni nella città dall’autore e dalle carte realizzate da Giuseppe Alizzi.

Kharkiv, dove si è formata e difesa l’identità ucraina

A quattro anni dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, con “Kharkiv” la scrittrice di origini ucraine Yaryna Grusha racconta una delle città più colpite dalla balistica del Cremlino, in prima linea in una guerra che non è solo militare ma anche culturale e identitaria. Grusha descrive la guerra russa contro l’Ucraina come un progetto di cancellazione. Colpire scuole, infrastrutture, archivi, musei e biblioteche, spiega l’autrice, significa tentare di “riscrivere” lo spazio pubblico e la memoria collettiva. La sua è una narrazione che intreccia storia urbana, architettura e cultura: dalla fondazione di Kharkiv come città di frontiera all’Holodomor alla repressione staliniana, dalla Seconda guerra mondiale all’indipendenza ucraina, dalle mobilitazioni di Euromaidan all’invasione russa del 2022. Da queste pagine emerge l’immagine di una città in cui l’identità ucraina si è formata e difesa, ieri contro le politiche di russificazione, oggi contro l’aggressione armata. Città Geopolitiche Città Geopolitiche è una collana di reportage letterari e saggi narrativi specificamente dedicati ai luoghi-simbolo del nostro tempo, la cui influenza e le cui connessioni internazionali sono cresciute tanto da diventare imprescindibile approfondirne la conoscenza. Dalla penna di grandi firme della geopolitica e delle relazioni internazionali, una serie di appassionati ritratti urbani lungo le strade meno battute di capitali e città-chiave della contemporaneità. Le prime uscite della collana sono “Pietroburgo” di Anna Zafesova, “Teheran” di Pegah Moshir Pour, “Pyongyang” di Federico Giuliani, “Istanbul” di Marta Ottaviani, “Sarajevo” di Joshua Evangelista.

Redazione