Il rischio che non possa mai più avere un’erezione è molto alto. L’uomo, in vacanza in Toscana con la moglie, ha assunto Mdma (ecstasy) e ha fatto sesso con la moglie per 24 ore consecutive. L’uomo è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Grosseto, dove è arrivato in stato di shock settico. Dopo quasi una settimana di ricovero nel reparto di rianimazione, le sue condizioni di salute sono in via di miglioramento. Tuttavia, ci sono alte probabilità che non potrà mai più avere erezioni a causa della necrosi parziale dei genitali.

A raccontare ai medici del pronto soccorso cosa è successo è stata la moglie del 50enne. Dopo aver assunto Mdma, la coppia ha iniziato a fare sesso, senza smettere per le 24 ore successive. A un certo punto l’uomo si è sentito male; quindi la corsa in ospedale.

Perché l’MDMA ci fa venire voglia di fare sesso?

“L’MDMA è una sostanza unica nel suo genere,” spiega il neuroscienziato Jack Lewis. Questo tipo di droga fa aumentare l’attività di almeno tre neurotrasmettitori: serotonina, dopamina e noradrenalina (o norepinefrina). Ma, a differenza di altre anfetamine, l’MDMA agisce soprattutto su serotonina e noradrenalina, e meno su dopamina. La serotonina è responsabile dell’umore—ecco perché con l’MDMA il nostro umore sale alle stelle. “Sembrano esserci prove di un’interazione tra i sistemi dell’ossitocina mentre hai l’MDMA in corpo.” L’ossitocina—spesso chiamata “l’ormone dell’amore”—ha un ruolo importante nella creazione dei legami sociali e può essere rilasciata durante un abbraccio come durante un orgasmo, per cui ha senso che l’MDMA ci induca un umore più romantico o sessuale.

