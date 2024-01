Su di un tappeto volante, dall’Asia è giunto fin qui un oggetto che pare portare con sé un’antica magia, un fascino misterioso e un miracolo per la pelle. Il Gua Sha. Si tratta di una pietra, quasi sempre dalla forma somigliante a un cuore, di giada, quarzo o nefrite. A vedere quanto è diventata popolare tra le donne di ogni età, viene quasi da chiedersi come si è fatto finora senza. E viene da chiederselo perché pare che i risultati siano “miracolosi”.

Gua Sha: cos’è questo trattamento per il viso?

Il Gua Sha è un metodo di trattamento originario dell’Asia orientale in cui la pelle viene raschiata con il dorso di un cucchiaio – o con un altro oggetto – finché non diventa rossa o addirittura blu (Sha). I social sono invasi da influencer e non solo, che mostrano come si usa la pietra magica. Il trattamento consiste in un massaggio facciale basato sui princìpi della medicina cinese in grado di stimolare la circolazione sanguigna e il sistema linfatico. Ma non solo, chi lo utilizza con costanza da tempo, giura che gli effetti sono simili a un lifting: pelle tonica, rughe alleviate, viso scolpito, zigomi alti e pella distesa. La pietra scorre sul viso, lo sgonfia, rimodella i muscoli facciali e stimola la pelle favorendo così la produzione di elastina e collagene.

Gua Sha, quali sono i passaggi per eseguire il trattamento?

Si parte dal collo, facendo scivolare la pietra (la pressione deve essere di media intensità) dalla clavicola fino all’orecchio e poi dalla base del collo fino al mento.

Poi saliamo e posizioniamo la nostra Gua Sha sul mento, e andiamo con la pietra verso l’orecchio. Così anche dall’altro lato, in questo modo stiamo ridefinendo la mandibola. Passiamo agli zigomi. Posizioniamo la pietra al lato del naso e facciamola scorrere appena sotto lo zigomo e sempre tirando la pelle verso l’alto. Lo stesso faremo dall’altro lato.

Arriviamo alla fronte, partendo dalle sopracciglia non dobbiamo far altro che seguire la naturale forma dell’arcata sopraciliare. Poi dal centro della fronte, tira la pelle verso l’attaccatura dei capelli. Gli esperti consigliano di ripetere ogni movimento dieci volte. E, ultima dritta: il massaggio non va eseguito (mai!) senza prima aver idratato la pelle con un olio, meglio se a base di acido ialuronico. Et voilà: il trattamento di medicina estetica è servito.

