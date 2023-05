Treni con oltre 220 minuti di ritardo per le conseguenze di un guasto alla linea elettrica dell’alta velocità tra Roma e Firenze, nella zona compresa tra Roma Tiburtina e Settebagni. Sabato nero per pendolari e passeggeri dell’alta velocità, bloccati dalla 10,30 alla stazione Termini a causa del disservizio che ha “fortemente rallentato” la circolazione non solo dei treni Alta Velocità ma anche InterCity e Regionali.

In attesa della risoluzione del problema, con i tecnici a lavoro da ore, “i treni – fa sapere in una nota Trenitalia – possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Orte”. Anche i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni”. Sono decine i treni direttamente coinvolti.

Trenitalia invita a consultare il servizio “Cerca treni” per conoscere l’andamento del proprio convoglio e le soluzioni di viaggio dalla stazione di proprio interesse. Il treno Frecciarossa 9423 Fiumicino Aeroporto (13:53) – Venezia Santa Lucia (18:34) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno R 4625 Fiumicino Aeroporto (14:08) – Roma Termini (14:40).

