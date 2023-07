Attimi di panico si sono vissuti a bordo di un aereo partito da Salonicco, diretto a Barcellona e costretto ad un atterraggio di emergenza all’aeroporto Capodichino di Napoli a causa di un problema di pressurizzazione. E’ quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12,40. Protagonista un aereo della compagnia greca Aegean che trasportava circa 162 persone.

Un passeggero, nelle fasi concitate dell’atterraggio d’emergenza, è stato colto da un attacco di panico ed è stato sottoposto a cure mediche.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia Stella con il velivolo sostituito e ripartito nel pomeriggio alla volta di Barcellona.

“AEGEAN informa – si legge in una nota – che il volo A3 560, in partenza da Salonicco diretto a Barcellona, ​​con a bordo 156 passeggeri e 6 membri d’equipaggio, è stato dirottato all’aeroporto di Napoli a seguito di una graduale decompressione durante il viaggio. Il capitano seguendo le procedure ha chiesto di dirottare verso l’aeroporto più vicino e tutti i passeggeri sono stati sbarcati in sicurezza. Un altro aeromobile è già stato inviato per garantire ai passeggeri la possibilità di proseguire il viaggio verso la destinazione finale”.

