Il fallimento dei colloqui di Islamabad dell’11-12 aprile 2026, guidati dal vicepresidente americano JD Vance, non è soltanto un incidente diplomatico. È il sintomo di una contraddizione strutturale che riguarda non solo il Pakistan, ma l’intero equilibrio tra potenza, finanza e sicurezza nel mondo contemporaneo. In un sistema internazionale sempre più competitivo, la credibilità negoziale non si misura solo con il peso geopolitico, ma con la solidità delle fondamenta economiche.

Il Pakistan si presenta oggi come uno snodo strategico imprescindibile: interlocutore per Washington, cerniera con Teheran, partner di sicurezza per Riad. Tuttavia, questa centralità si scontra con una fragilità finanziaria evidente. Il nodo dei 3,5 miliardi di dollari da restituire agli Emirati Arabi Uniti, in un contesto di riserve limitate, dimostra come la politica estera sia ormai vincolata da variabili di finanza pubblica e sostenibilità del debito. Da un punto di vista liberale e riformista, il punto è chiaro: non esiste sovranità senza stabilità macroeconomica. Ed è qui che il ruolo degli Stati Uniti resta decisivo. Washington, anche sotto la leadership di Donald Trump, continua a operare come garante di un ordine internazionale fondato su sicurezza, mercati e alleanze. Il tentativo di utilizzare Islamabad come piattaforma negoziale dimostra una strategia coerente: mantenere aperti i canali diplomatici senza rinunciare alla pressione geopolitica. Il fallimento del round negoziale non indebolisce questa impostazione, ma semmai ne conferma la complessità. Affidarsi a un mediatore strutturalmente fragile significa accettare un margine elevato di incertezza.

In questo senso, la linea americana resta pragmatica: utilizzare il Pakistan come facilitatore, senza delegargli la gestione strategica del dossier. Parallelamente, il ruolo delle monarchie del Golfo – in particolare Arabia Saudita e Qatar – evidenzia un altro elemento cruciale: la crescente interdipendenza tra sicurezza e finanza. I flussi di sostegno, stimati in diversi miliardi di dollari, non sono semplici aiuti, ma strumenti di influenza. In un mondo globalizzato, la liquidità è potere, e chi la fornisce definisce anche i margini di autonomia altrui. Questo quadro rafforza la posizione dell’Occidente e dei suoi alleati, inclusi Israele e Ucraina, che operano all’interno di un sistema di regole e cooperazione più strutturato. Il confronto con attori revisionisti o ambigui mostra come la solidità istituzionale resti il vero fattore discriminante. Non è un caso che le democrazie liberali, pur tra contraddizioni, mantengano una capacità di coordinamento superiore.

Il tema del controfattuale legato a Imran Khan va letto con cautela. L’idea che una leadership diversa avrebbe potuto cambiare gli equilibri regionali è suggestiva, ma poco fondata. La realtà è che il Pakistan, indipendentemente dal governo, resta vincolato da limiti strutturali: debito, instabilità interna e dipendenza da partner esterni. La politica può orientare, ma non annullare questi fattori.

Il caso Islamabad dimostra che la geopolitica contemporanea non è più solo una questione di eserciti o alleanze, ma di equilibri finanziari e capacità di riforma. Per l’Europa, e per l’Italia in particolare, la lezione è evidente: rafforzare le proprie istituzioni economiche e il legame transatlantico è l’unica strada per contare davvero. In un mondo in cui la competizione si gioca anche sui bilanci pubblici, la differenza tra protagonisti e comprimari non la fanno le dichiarazioni, ma la credibilità. E questa, oggi più che mai, si costruisce con riforme, stabilità e alleanze solide.

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Riccardo Renzi