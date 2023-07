Allarme notturno in Ucraina per un vasto attacco russo con missili e droni provenienti dal Mar Nero. La stampa ucraina riporta esplosioni nella città di Odessa. L’Aeronautica Militare ucraina ha segnalato il lancio di droni di produzione iraniana Shahed da Sud e dopo mezzanotte hanno anche lanciato l’allarme per un attacco missilistico nelle regioni settentrionali, centrali e orientali da aerei Tu-22M3.

Oleh Kiper, capo dell’amministrazione militare della regione di Odessa, ha esortato le persone a non avvicinarsi alle finestre: “Non avvicinatevi alle finestre, non filmate o mostrate il lavoro della contraerea e di difesa aerea”, ha scritto Kiper sulla sua pagina Telegram. “Tutti i residenti dell’Oblast (Regione, Ndr) di Odessa trovino riparo“. Ieri le forze russe hanno lanciato attacchi aerei su Odessa come rappresaglia per l’attacco lanciato da Kiev contro il ponte di Kerch, in Crimea, che collega la penisola occupata alla terraferma russa.

Lo staff del presidente Volodymyr Zelensky, si legge sull’agenzia Unian, prende sul serio gli allarmi; dopo la segnalazione del lancio di missili da crociera Kalibr provenienti dal Mar Nero, sono state sentite esplosioni ad Odessa.

Si è concluso intanto l’incontro alla Casa Bianca tra Joe Biden e l’inviato del Vaticano per la pace in Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi. Lo riferiscono giornalisti sul posto. Il colloquio è durato quasi due ore.

Biden e Zuppi hanno discusso degli sforzi della Santa sede nel fornire aiuti umanitari per affrontare le sofferenze causate dall’aggressione della Russia in Ucraina, nonché dell’impegno del Vaticano per il ritorno dei bambini ucraini deportati con la forza. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

Giulio Pinco Caracciolo