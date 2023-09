In mattinata, in seguito all’attacco missilistico russo nella città di Sumy, che ha danneggiato decine di case e ferito almeno tre persone, il servizio di emergenza statale ucraino ha riportato il salvataggio di un cane sul luogo dell’incidente, condividendo un video del commovente ritrovamento su Telegram.

Nel messaggio che accompagna il filmato, l’agenzia ha sottolineato il valore di ogni vita, indipendentemente dalla sua forma.

L’animale appare stordito e ancora sconvolto dall’attacco, ma sembra non aver riportato ferite letali.

🇺🇦A dog being rescued from under the rubble in Sumy. Looks like he’s going to need a lot of follow up care.#Ukraine #UkraineWillWin #Ukrainian #UkrainianArmy #RussiaisATerroistState #Russland pic.twitter.com/35S8KCJZzE

— Intermarium 24 (@intermarium24) September 8, 2023