La guerra in Ucraina è arrivata al 107esimo giorno. Si continua a combattere, nel Donbass soprattutto. È stato bombardato l’impianto chimico Azot a Severodonetsk, città fulcro della guerra nelle ultime settimane. “Il destino della guerra viene deciso lì”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. All’interno della struttura erano rifugiati 800 civili secondo Kiev. 200 dipendenti e 600 residenti. La Commissione Europea intanto accelera sul via libera alla concessione dello status di candidato Ue all’Ucraina.

Zelensky ha anche firmato un decreto che impone sanzioni contro il presidente russo Vladimir Putin e altre 34 esponenti dell’establishment russo, tra i quali il suo portavoce Dmitry Peskov, il segretario del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev, il premier Mikhail Mishustin e quasi tutti i membri del governo russo, in primis, il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, e quello della Difesa, Sergei Shoigu. 35 destinatari in tutto, cui sono stati congelati beni e immobili e bloccato il ritiro di capitali dall’Ucraina.

Il presidente russo Vladimir Putin è tornato a parlare. Ha paragonato la Russia all’impero dello zar Pietro il Grande. “È ovvio che dobbiamo difenderci, combattere. Abbiamo appena visitato la mostra dedicata al 350/mo anniversario: quasi niente è cambiato. Pietro il Grande ha combattuto la Guerra del Nord per 21 anni. Non è vero che voleva separare un territorio dalla Svezia, ma solo riprenderlo”. La Russia inoltre “non cadrà nella stessa trappola dell’Urss, la sua economia resterà aperta”, ha aggiunto. “Per quanto riguarda il rifiuto delle nostre risorse energetiche, questo è poco probabile per i prossimi anni. E non si sa cosa accadrà in questi anni. Quindi nessuno ha intenzione di sigillare i pozzi, non ce n’è bisogno”.

Hanno fatto intanto il giro del mondo le immagini dei due mercenari britannici Aiden Aslin e Shaun Pinner e del marocchino Saadun Brahim, che combattevano per l’esercito ucraino, condannati a morte dalla corte suprema della sedicente Repubblica Popolare filorussa del Donetsk. “Possono chiedere la grazia”. Fonti occidentali governative citate dai media britannici stimano “fino a 20mila” militari russi caduti in Ucraina dall’inizio dell’invasione. Ridimensionata la cifra dei 31.700 morti evocata ieri dal presidente ucraino Zelensky. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi intanto ha detto che contro il caro energia la Ue deve valutare di “replicare” strumenti come Sure “che ci hanno aiutato a riprenderci dalla pandemia”. La presidente della Commissione Europea Von der Leyen ha promesso: “Ricostruiremo l’Ucraina, è un obbligo morale“.

La diretta

ORE 7:10 – KIEV: “STIAMO PERDENDO, DIPENDE TUTTO DA OCCIDENTE” – Il numero 2 dell’intelligence militare di Kiev Vadym Skibitsky ha detto a Guardian: “Stiamo perdendo. Questa è una guerra di artiglieria e in termini di artiglieria, stiamo perdendo. Tutto dipende, ora, da quello che l’Occidente ci consegna. L’Ucraina ha un pezzo di artiglieria ogni 15 pezzi russi. I nostri partner occidentali ci hanno consegnato il 10 per cento di quanto dovevano. Stiamo utilizzando tra i 5 e i 6000 proiettili al giorno, abbiamo quasi finito tutti i colpi, e stiamo usando i proiettili 155 standard Nato. L’Europa ci sta consegnando anche proiettili di calibro inferiore, ma la quantità di consegne si sta riducendo. Se i russi vincono nel Donbass, possono usare quel territorio per lanciare un altro attacco a Odessa, a Zaporizhzhia, a Dnipro. Il loro obiettivo è l’intera Ucraina, e oltre”.

ORE 6:30 – ZELENSKY: “NOSTRE FORZE TENGONO DURO A SEVERODONETSK” – Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze ucraine stanno “tenendo duro” nella città orientale di Severodonetsk, dove sono in corso intense battaglie con le truppe russe che potrebbero determinare il destino della regione del Donbass. “Diverse città del Donbass, che gli occupanti ora considerano obiettivi chiave, stanno resistendo”. L’emittente televisiva Europa 1 riporta che la Francia potrebbe inviare altri obici a Kiev.

ORE 4:00 – “RUSSI RITIRANO TRUPPE DA BURYAT E SEVERODONETSK” – I russi hanno ritirato le restanti truppe Buryat da Severdonetsk perché sono notevolmente più deboli di quelle ucraine: lo ha detto, come riportato dall’Ukrainska Pravda, il capo dell’amministrazione militare della regione di Lugansk, Serhii Gaidai, riferendosi all’etnia dei miliziani provenienti dalla zona in cui viene addestrata la brigata dell’estremo oriente russo che avrebbe compiuto i massacri di Bucha.

ORE 3:00 – MOSCA: “OPERAZIONE SPECIALE PROSEGUE COME PREVISTO” – Il rappresentante permanente di Mosca presso l’Onu, Vasily Nebenzya, alla BBC ha detto che “l’operazione speciale si sta sviluppando secondo i piani militari inizialmente previsti”. Il diplomatico, riporta la Tass, ha chiarito come “nessuno aveva promesso di concludere (l’operazione) in tre o sette giorni. Alcuni esperti dicono: “l’operazione speciale russa è ora in stallo e non sta procedendo al ritmo che era stato inizialmente previsto”. Ma il progresso è in corso. Questo è chiaro”. L’operazione avrebbe rallentato in quanto i russi non avrebbero preso di mira le strutture civili.

Articolo in aggiornamento

