Sono agghiaccianti e ormai virali le immagini che arrivano da Pagani, in provincia di Salerno. Era in programma oggi il derby di serie D tra i padroni di casa della Paganese e gli ospiti della Casertana. Veri e propri attimi di paura hanno investito il centro della cittadina dell’Agro nocerino quando sono esplosi gli scontri tra i tifosi nei pressi dello stadio Torre.

Un pullman che trasportava presumibilmente i tifosi della squadra ospite è stato dato alle fiamme: si trovava nei pressi di alcune abitazioni. Le fiamme hanno lambito i balconi di alcuni palazzi circostanti. Alcuni tifosi sono scesi in piazza armati di mazze e di bastoni. Sono state colpite e danneggiate anche alcune automobili. Pare che gruppi delle due tifoserie siano venute in contatto all’incrocio tra via San Domenico e via Leopardi.

Le informazioni sono al momento ancora parziali e frammentarie. Almeno un centinaio risultavano essere i tifosi della Casertana in trasferta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri del battaglione Bari con camionetta blindata e in tenuta anti-sommosssa. Attesi anche rinforzi da Salerno. Al momento non risultano feriti. Il match è partito regolarmente, come previsto, con il fischio d’inizio alle 15:30.

I tafferugli sono esplosi a due settimane dagli scontri avvenuti sull’autostrada A1 tra le tifoserie di SSC Napoli e Roma, immagini che avevano riproposto il tema del tifo violento. Il ministero dell’Interno ha disposto il divieto di trasferta per due mesi alle due tifoserie.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

