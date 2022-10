Aveva visto sua mamma soffrire e spegnersi lentamente. Quando gli hanno detto che un trapianto l’avrebbe potuta salvare lui non ci ha pensato due volte: le avrebbe donato parte del suo fegato pur di salvarla. Una bella storia di amore tra mamma e figlio successa a Modena dove un 38enne ha donato parte del suo fegato alla mamma 68enne e così le ha permesso di continuare a vivere. A raccontare la bella storia è il Centro Nazionale Trapianti.

“Di norma, sono i genitori a dare la vita ai figli – scrive il Centro Nazionale Trapianti su Facebook – Qualche volta, però, succede il contrario. Come a Modena, dove un uomo di 38 anni ha donato una parte del suo fegato alla madre, colpita da un tumore epatico curabile solo con il trapianto. Una storia d’amore bella come tutte le donazioni da vivente, ma stavolta con qualcosa in più: l’equipe del centro trapianti dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, guidata da Fabrizio Di Benedetto, ha eseguito il prelievo della porzione di fegato usando esclusivamente un robot”.

Si tratta di uno dei pochissimi casi al mondo in cui è stata usata questa innovativa tecnica, il secondo in Italia. L’intervento ha avuto successo: “È stato talmente poco invasivo che il donatore è tornato a casa dopo solo 48 ore, e la trapiantata dopo 6 giorni: a riprova che la donazione da vivente è un’opzione sicura per chi dona ed estremamente efficace per chi riceve l’organo”, scrive su Facebook il Centro Nazionale Trapianti. E conclude con un’immagine evocativa: “Pensate: il fegato è stato prelevato da una piccola incisione sopra il pube, come in un parto cesareo. E in fondo, questo dono assomiglia proprio a un parto al contrario: quello di un figlio che rimette al mondo sua madre”.

