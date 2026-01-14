HaKol cresce, ogni giorno, grazie a una comunità di lettori sempre più ampia, curiosa e fidelizzata. Da lunedì, il sito del Riformista interamente dedicato a Israele si arricchisce di un nuovo tassello: partono le rubriche video. Analisi esclusive, commenti, approfondimenti e punti di vista chiari, senza filtri né scorciatoie ideologiche. Un modo diretto per raccontare lo Stato ebraico, guardando i fatti negli occhi.

Fiamma Nirenstein (Il punto di Fiamma) lunedì e giovedì commenterà le notizie internazionali. Martedì David Gerbi (Alle radici) analizzerà i fenomeni sociali dal punto di vista psicanalitico. Iuri Maria Prado (6 punte) mercoledì smonterà le menzogne su Israele, con particolare riferimento alla giustizia internazionale. Il venerdì Anna Paola Concia e Lucetta Scaraffia (Le donne del 7 ottobre) daranno voce alle storie delle vittime del Sabato Nero. Invece domenica Emanuel Segre Amar e Ugo Volli (7 giorni in Israele) daranno conto delle principali notizie della settimana da Israele.

© Riproduzione riservata

Luca Sablone