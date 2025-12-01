C’è un paradosso che rende diabolico il dibattito pubblico su Israele: se ne parla sempre e ovunque, eppure se ne sa sempre meno. Le informazioni corrono veloci, frammentate, distorte; le analisi si riducono a slogan; la complessità viene sacrificata sull’altare delle tifoserie. In questo rumore di fondo, lo Stato ebraico diventa uno specchio deformante su cui riflettere le proprie convinzioni.

È da questa constatazione che nasce HaKol. Non un semplice sito «su Israele», non un semplice angolo digitale pieno di commenti preconfezionati. HaKol significa “Il Tutto”, e la nostra ambizione è esattamente questa: restituire la profondità di una storia, la concretezza di una società, la pluralità di un mondo che merita di essere raccontato per ciò che è, non per ciò che fa comodo immaginare.

Abbiamo bisogno di HaKol perché lo spazio pubblico europeo, e italiano in particolare, ha smarrito il coraggio della complessità. Israele è diventato un terreno di proiezioni emotive, di ideologie prefabbricate, di narrazioni che non reggono alla prova dei fatti. Non è più sufficiente dire «serve un’informazione equilibrata»: serve un luogo che rimetta ordine, che separi il documento dalla diceria, la notizia dalla costruzione artificiale, il dubbio legittimo dalla manipolazione. Solo così sarà possibile iniziare a fare i conti con la realtà senza lenti appannate.

La partnership con JNS, tra le più prestigiose agenzie stampa israeliane, ci permetterà di offrire un prezioso sguardo internazionale. Ogni giorno gli abbonati avranno accesso alla rassegna stampa con il metodo del semaforo, un sistema pensato per distinguere gli articoli equilibrati e di qualità da quelli ambigui e che diventano megafono di propaganda contro lo Stato ebraico. Nessuna censura: un passo doveroso per aiutare i lettori a orientarsi nel panorama dell’informazione italiana. La parte dedicata al debunking, con documenti esclusivi, risponderà a un’altra esigenza fondamentale: dimostrare che l’onestà intellettuale è tutt’altro che un esercizio astratto. Ogni bufala smontata non è un atto polemico: è un passo verso un dibattito più autentico. E poi video, analisi, contributi editoriali, una mappa dei principali siti che in Italia e nel mondo parlano di Israele e Medio Oriente.

HaKol sarà un osservatorio, una lente culturale. Un luogo dove chi ama Israele, chi lo critica, chi lo studia, chi lo scopre, e chi ancora non lo conosce, troverà approfondimenti, riferimenti, fatti. Sarà il porto sicuro contro la superficialità e la caricatura. Ricomporre la realtà non è semplice, certo. Ma restituire a Israele la sua dimensione autentica è un dovere impellente. In un’epoca in cui tutto viene distorto, la verità è un atto rivoluzionario. E noi abbiamo deciso di compierlo.

Luca Sablone