Nasce HaKol. Da lunedì 1 dicembre sbarca in Rete il nuovo progetto editoriale del Riformista dedicato interamente a Israele, in collaborazione con JNS, una delle principali agenzie stampa israeliane, punto di riferimento internazionale per le notizie sul mondo ebraico. Il sito – coordinato da Luca Sablone – unisce approfondimento, verifica dei fatti, dossier esclusivi, rassegne stampa e contributi editoriali. Un punto di riferimento per chi cerca un’informazione documentata, accessibile e libera dai pregiudizi che troppo spesso dominano il dibattito pubblico. «HaKol» in ebraico significa «il tutto». Ed è esattamente ciò che il Riformista ha voluto creare: uno spazio digitale completo, vivace, aggiornato, dove trovare tutto ciò che serve per capire a fondo Israele senza filtri, senza distorsioni.

Notizie che mancano altrove

HaKol porterà alla luce fatti e storie che sfuggono ai media tradizionali, offrendo un’informazione completa e verificabile. Con il supporto della partnership con JNS, i lettori avranno accesso a contenuti internazionali di qualità e a un racconto diretto di ciò che accade in Israele.

Debunking con documenti esclusivi



Contro falsi miti, distorsioni e narrative ideologiche, HaKol risponderà con analisi rigorose e materiali originali. Un lavoro pensato per chi vuole capire, non per chi si accontenta di slogan.

La rassegna stampa con il semaforo



Ogni giorno gli abbonati potranno accedere alla rassegna stampa esclusiva con analisi e commenti degli articoli su Israele pubblicati in Italia. E per orientarsi in modo immediato ci sarà lo strumento del semaforo: Verde per gli articoli equilibrati; Giallo per quelli ambigui o parziali; Rosso per i pezzi ideologici, faziosi o distorti. Un modo semplice e trasparente per navigare tra le opinioni e distinguere l’informazione dalla propaganda.

Una finestra sempre aperta sul mondo ebraico

Video, rubriche, contributi firmati dai collaboratori del Riformista, e una mappa dei principali siti italiani, israeliani e internazionali che parlano di Israele e Medio Oriente: HaKol sarà anche una bussola del panorama informativo, un hub per chi vuole approfondire da più angolazioni.

Eleonora Tiribocchi

