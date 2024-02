Lewis Hamilton guiderà la Ferrari ma a partire dal 2025, quando avrà oltre 40 anni. L’annuncio ufficiale, dopo una giornata caldissima partita con l’indiscrezione lanciata dal Corriere della Sera, arriva dalla scuderia di Maranello che conferma l’accordo con il sette volte campione del mondo britannico “con un contratto pluriennale a partire dal 2025”. Farà coppia con Charles Leclerc.

Lo stesso Hamilton ha confermato l’addio alla Mercedes dopo il mondiale 2024 che inizierà il 2 marzo prossimo in Bahrain. “Ho trascorso 11 anni meravigliosi con questa squadra e sono così orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. La Mercedes fa parte della mia vita da quando avevo 13 anni. È un posto in cui sono cresciuto, quindi prendere la decisione di andarmene è stata una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere. Ma è giunto il momento per me di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida. Sarò per sempre grato per l’incredibile supporto della mia famiglia Mercedes, in particolare di Toto Wolff per la sua amicizia e leadership e voglio finire alla grande insieme. Sono impegnato al 100% a fornire la migliore prestazione possibile in questa stagione e a rendere il mio ultimo anno con le Frecce d’Argento, uno da ricordare”.

Hamilton era legato alla Mercedes da un contratto biennale fino al 2025. Il pilota inglese ha però usufruito della clausola risolutiva prevista nell’accordo (che prevedeva la possibilità di svincolarsi con un anno di anticipo se le prestazioni della vettura non gli avessero consentito di raggiungere gli obiettivi previsti.) e alla fine del Mondiale 2024 lascerà la casa tedesca per approdare in Ferrari al posto di Carlos Sainz che sottolinea: “Facendo seguito alle notizie di oggi, Scuderia Ferrari ed io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, daro’ tutto per la squadra e per i tifosi di tutto il mondo. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sara’ il momento”.

La notizia – anticipata dal Corriere della Sera – è stata confermata con una nota pubblicata dalla Mercedes stessa: “Il Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team e Lewis Hamilton si separeranno alla fine della stagione 2024. Lewis ha attivato un’opzione rescissoria nel contratto annunciato lo scorso anno”.

Intanto il prossimo 13 febbraio sarà presentata ufficialmente la nuova monoposto Ferrari. La macchina avrà caratteristiche diverse da quella del mondiale di F1 conclusosi. Chissà se Lewis Hamilton la guiderà in tuta rossa.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo