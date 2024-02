La Formula Uno potrebbe essere scossa da una piccola grande rivoluzione. Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, potrebbe essere in procinto di lasciare la Mercedes per passare alla Ferrari, per la stagione 2025. Hamilton andrebbe a sostituire Carlos Sainz, facendo coppia con Charles Leclerc e sarebbe la mossa della scuderia Rossa per provare ad avvicinare la Red Bull nella corsa al titolo. Proviamo a capire cosa si sa realmente della vicenda.

Hamilton alla Ferrari

L’indiscrezione l’ha lanciata il Corriere della Sera, raccontando di come la Ferrari stia provando a ingaggiare il pilota della Mercedes per la prossima stagione. Hamilton nell’agosto scorso ha prolungato il suo accordo con la Mercedes di due anni, anche per silenziare le voci riguardanti un suo possibile ritiro. La Ferrari vorrebbe offrirgli la possibilità di affrontare un nuovo capitolo, forse l’ultimo nella sua brillante carriera alla guida di una macchina.

I contatti tra Ferrari e Hamilton

Secondo le indiscrezioni della stampa, ci sarebbero stati colloqui direttamente con il presidente della Ferrari, John Elkann. Il team principal Fred Vasseur ha detto: “Parlo ogni settimana con Lewis, ma se dovessi assumerlo ogni volta che lo sento…”

Il duo Hamilton-Leclerc

A farne le spese nella scuderia sarebbe Carlos Sainz. Charles Leclerc ha, solo pochi giorni fa, rinnovato il suo contratto con la Ferrari fino al 2028. Il pilota monegasco potrebbe quindi essere affiancato da un mostro sacro della Formula Uno. Un duo che per la Ferrari sarebbe di grandissimo livello, con l’obiettivo di riportare alla Rossa un titolo che manca dal 2007 con Raikkonen, sfidando così la Red Bull di Verstappen.

La nuova Ferrari

In attesa di capire la fattibilità del passaggio di Hamilton, il prossimo 13 febbraio sarà presentata ufficialmente la nuova monoposto Ferrari. La macchina avrà caratteristiche diverse da quella del mondiale di F1 conclusosi. Chissà se Lewis Hamilton la guiderà in tuta rossa.

