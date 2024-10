La risposta di Hezbollah arriva nel primo pomeriggio di oggi, con l’annuncio di aver bombardato con missili una caserma militare situata a est della città costiera di Netanya, nel centro di Israele. Una serie di attacchi ripetuti contro le basi e movimenti di soldati israeliani contro Kiryat Shmona. Prima un raid contro la caserma israeliana di Zebdine, nelle contese Fattorie di Sheb’a, e un attacco contro la base navale israeliana di Stella Maris, a ovest di Haifa. Ora a farne le spese è stata “la caserma di Beit Lid”. Il prosieguo di un attacco che ieri sera ha toccato l’apice, con Hezbollah ha inferto a Israele il colpo più disastroso dopo il 7 ottobre 2023, quando un drone lanciato dal libano ha colpito una base nell’area di Binyamina

Il drone nella base a Binyamina

“Un’imboscata – così come definita da Hezbollah – contro i soldati israeliani vicino al confine con il Libano, L’Idf sta indagando sul motivo per cui le sirene di allarme non siano scattate e sull’inefficacia dei tentativi di intercettazione del drone, che ha penetrato il tetto della mensa della base Golani durante la cena. Quattro soldati sono stati uccisi e 60 sono rimasti feriti, di cui sette gravemente.

I droni lanciati domenica sera da Hezbollha erano del modello Mirsad, prodotti in Iran e noti come Ababil-T, il principale drone kamikaze usato dai miliziani sciiti, hanno un raggio d’azione di 120 chilometri, una velocità massima di 370 chilometri orari, la capacità di trasportare fino a 40 chilogrammi di esplosivo e la capacità di volare ad altitudini fino a 3.000 metri

La risposta di Israele su un ospedale di Gaza

In risposta l’Aeronautica militare israeliana ha effettuato un attacco notturno contro militanti di Hamas nascosti in un centro di comando situato all’interno dell’ospedale Shuhada al-Aqsa, a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, causando la morte di diverse persone. Ci sono immagini che mostrano donne e bambini palestinesi bruciati vivi nel rogo delle tende di un campo .Un bombardamento durante il quale le fiamme hanno avvolto le tende degli sfollati che si erano rifugiati nel cortile dell’ospedale. Ci sono immagini che mostrano donne e bambini palestinesi bruciati vivi nel rogo delle tende di un campo. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver mirato a militanti nascosti tra i civili. L’ospedale di Deir al-Balah stava già affrontando un alto numero di feriti a causa di un precedente attacco a una scuola adibita a rifugio.

