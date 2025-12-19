Di recente, un gruppo di federaliste e federalisti europei si è riunito a Roma, in piazza Montecitorio, per un presidio volto a sollecitare Parlamento e governo italiano in vista del Consiglio europeo a cui partecipa la premier Giorgia Meloni. Un vertice cruciale per definire il ruolo dell’Europa nello scenario internazionale. I federalisti hanno espresso preoccupazione per il rischio di frammentazione del continente, anche alla luce della National Security Strategy statunitense, chiedendo un chiaro impegno del governo a favore di riforme federali dell’Unione europea.

Armati di bandiere e di slogan per un’Europa unita e una Difesa comune, i manifestanti hanno dialogato con vari esponenti politici di centrosinistra e liberali, che hanno sottolineato la necessità di superare il diritto di veto. “Questo Consiglio europeo deve scegliere tra le due vie che può percorrere l’Europa: unirsi o soccombere”, ha dichiarato Amanda Ribichini, segretaria generale della Gioventù Federalista Europea. “Continueremo a batterci per più integrazione, per un’Europa forte e rilevante, per un futuro”.

Filippo Rigonat

