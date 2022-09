Ci sono stati i funerali della regina, giganteschi, clamorosi. Centinaia di capi di Stato, dignitari, ambasciatori, persone molto importanti a rendere omaggio alla Regina Elisabetta d’Inghilterra che è morta a 96 anni dopo settant’anni di Regno. Una vita intensa, piena, vissuta da protagonista, da protagonista della storia. Oddio, io non è che so benissimo quali siano stati i suoi atti di protagonismo. Penso che ci siano stati, sennò un funerale del genere non si spiegava.

Del resto sono dieci giorni che non si parla d’altro in tutte le televisioni, quindi comunque deve essere stata un grande personaggio. No, non si ricordano grandi atti, grandi discorsi. No, uno lo ricordiamo. Siamo nel cinquantesimo anniversario del Bloody Sunday.

Sapete cos’è il Bloody Sunday? E una domenica in cui l’esercito inglese, in particolare i paracadutisti di Sua Maestà, attaccarono i manifestanti irlandesi che volevano l’indipendenza dell’Irlanda. E ne uccisero una cinquantina a raffiche di mitra. Ci sarà stato anche qualche bambino. Complessivamente, nel 1972, che è stato l’anno più sanguinoso della repressione compiuta, realizzata, dall’esercito di Sua Maestà d’Inghilterra, ci sono stati 500 morti in Irlanda.

Bisogna dire che in confronto la repressione di Francisco Franco sul popolo basco fu meno cruenta. Però comunque… Elisabetta II Elisabetta II.

