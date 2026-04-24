C’è un filo che tiene insieme questa pagina, e parte dal metodo di Emmanuel Conte. I venti immobili dismessi rimessi in circolo, la Galleria che passa da 53 a 83 milioni di canoni in quattro anni, i diecimila alloggi del Piano Casa: non è la retorica dell’efficienza, è una grammatica amministrativa precisa. Il patrimonio pubblico come leva, le ferite urbane come opportunità, il valore di mercato che diventa coesione sociale. Una filosofia che non inventa, ma riattiva. Che non promette la città che non c’è, ma rimette in moto quella che c’è già.

I problemi di Milano: costo della casa, disuguaglianze e cantieri fermi. L’agenda del prossimo sindaco

Gli altri due articoli della pagina sono, a ben vedere, la cornice di questa stessa intuizione. Il convegno liberaldemocratico al De Amicis ha ricordato che la bellezza non è ornamento ma diritto costituzionale, fondamento giuridico della pianificazione: il permesso filosofico di quel metodo. L’impronta di Maurizio Lupi sull’urbanistica milanese a cavallo del Duemila — la visione a T rovesciata, gli assi del passante — è la prova che quella stessa grammatica, a Milano, ha già dato frutti. Un capitale di pensiero e di opere di cui la città ha fatto l’abitudine. Avvicinandosi al 2027, la tentazione di ogni campagna è inventare, promettere il progetto-bandiera. Ma Milano ha un problema opposto, e più raro: una ricchezza di patrimonio, visione e metodo che non sa più riconoscere. Le criticità — il costo della casa, la disuguaglianza, i cantieri fermi — sono reali. Ma la cura non sta altrove. Sta nel rimettere in circolo ciò che c’è. La figura che guiderà Milano dovrà essere quella capace di questo riconoscimento: non fondatrice, ma erede consapevole e responsabile.

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Sergio Scalpelli