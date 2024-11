Questa domenica, 24 novembre 2024, a partire dalle ore 10, ci saranno i ‘Top Level Fighters – Amateurs’, in programma al Faraon Discoclub in via Arserio 2 a Fiumicino (Roma).

Si tratta di un evento sportivo di prestigio nazionale che ha in programma match di Muay thai e K-1. Sul ring saliranno i giovani Chiara Pagliuca (per la categoria 50kg, specialità K-1) e Fahmi Ammar (per la categoria 75kg, specialità K-1), entrambi allenati dai coach Decio Pasqua e Francesco Mascolino e tesserati della Società Sportiva Pro Fighting Napoli Club.

Pagliuca, 22 anni e napoletana, ha già combattuto in occasione di 5 match, ottenendo ottimi risultati e dimostrando di essere una promessa per il futuro. “Sono convinta che crescere è sinonimo di forza – ha dichiarato Pagliuca – L’unico avversario che hai sul ring sei tu. Ogni volta che sono tra quelle 16 corde, che si vinca o si perda, si cresce. Quindi non solo sono pronta ma soprattutto non vedo l’ora di superare la versione migliore di me stessa”. Ammar, di origini tunisine, ha 19 anni ed è al suo secondo match. Nonostante si alleni da poco con il Team Pro Fighting ha già dimostrato di avere ottime prospettive di crescita. Questi, invece, gli atleti che combatteranno nei match di Muay thai: Alessandro Amabile, Viviana Donnarumma, Valerio Vitagliano, Daria Iannicelli e Anna Avolio.

© Riproduzione riservata

Redazione