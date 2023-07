Mercoledì 21 luglio 1993

Il ministro Guardasigilli Conso ha inviato un ispettore a Milano per verificare se la Procura risponda alle norme ed eserciti con correttezza il proprio ruolo.

Presentate le nuove targhe, che non saranno più legate alla provincia di residenza del proprietario: dalle targhe sparirà il riferimento alla provincia per cui non sarà più necessario cambiare la targa in caso di cambio di residenza che comporti anche il cambio di provincia. Da AA000AA a ZZ999ZZ sono possibili 234.256.000 combinazioni. Anche per i ciclomotori dall’1 ottobre scatterà l’obbligo di targa, legata al proprietario e non al veicolo. 13 giorni di eventi a Torino dal 31 agosto al 12 settembre, sono attesi 15.000 fra giornalisti e concessionari per il lancio della nuova auto: la Fiat Punto, disegnata da Giorgietto Giugiaro e fortemente voluta dall’amministratore delegato Paolo Cantarella.

Lo Sme sotto pressione. Il Marco aumenta il suo valore e la lira trema. Il Cancelliere Kohl attacca la speculazione che ha messo in difficoltà Franco e di conseguenza la Lira e assicura che continuerà a sostenere il meccanismo di cambio europeo.

La famiglia del narcotrafficante Pablo Escobar, sette parenti fra cui un bambino, è stata accolta in Germania. In fuga dal suo Paese per paura di essere uccisa dai cartelli rivali è stata 46 giorni in Cile prima di essere espulsa dopo essere stati respinti da Argentina, Paraguay, Perù e Spagna prima di fermarsi in Germania.

Domenica 21 luglio 2013

Record di tasse: negli ultimi 20 anni le imposte nazionali sono raddoppiate e i tributi locali sono aumentati del 573%. Il problema viene da lontano da una riforma costituzionale che invece di fare ordine ha fatto esplodere conflitti di competenza e le spese.

Il ministro dello sviluppo economico Zanonato anticipa che le misure provvisorie su Imu e Iva saranno stabilizzate dopo l’estate: niente Imu né aumento Iva.

Prime condanne sul naufragio della Costa Concordia, che costò la vita a 32 persone, per cinque co-indagati con il Capitano, che hanno scelto di patteggiare condanne fra i 18 e i 34 mesi. In autunno entrerà nel vivo il processo a Schettino.

Dialogo fra Italia e India per la vicenda dei due Marò, l’auspicio è di farli tornare in Italia per Natale.

Notte di guerriglia al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, 7 arresti e decine di feriti.

Navalny, liberato dopo le proteste, torna a Mosca accolto da centinaia di persone e annuncia la sua intenzione di candidarsi a sindaco della città.

Franco Bellacci