Mercoledì 22 Giovedì 23 Venerdì 24 Luglio 1993 – La mattina di venerdì 24 si è ucciso nella sua casa di Milano sparandosi un colpo di pistola alla testa Raul Gardini. Ha lasciato un biglietto alla famiglia con la scritta “Grazie”. Raul Gardini è stato uno dei massimi protagonisti della finanza italiana e notissimo al pubblico per il suo impegno nello sport, ultimo in ordine di tempo quello con il Moro di Venezia nella Coppa America del 1992. Il suicidio segue di pochi giorni gli interrogatori in carcere dell’ex presidente Mondedison Garofalo.

Approvato un emendamento alla Camera alla Legge elettorale: magistrati, direttori di giornale e telegiornale, dirigenti dello stato, poliziotti e militari per candidarsi in Parlamento dovranno dimettersi un anno prima dal proprio incarico, anche in caso di elezioni anticipate.

Il Parlamento russo ignora la richiesta del consiglio di sicurezza dell’Onu che chiedeva di rinunciare alle pretese sulla città ucraina di Sebastopoli e rilancia attaccando l’ambasciatore russo alle Nazioni Unite.

Il Parlamento della Gran Bretagna ha ratificato il trattato di Maastricht, dopo averlo bocciato due giorni prima. Il Primo Ministro ha posto la questione di fiducia. Una vicenda che ha diviso il paese per 18 mesi si è conclusa. Il Regno Unito farà parte della unione politica e monetaria.

Lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24 luglio 2013 – È scontro fra Pd e Pdl sui i temi eticamente sensibili. Una questione che spacca soprattutto il Pdl. Parte del partito frena e chiede al governo di concentrarsi sui problemi economici. L’appello arriva da un gruppo di esponenti del Pdl che propongono “una moratoria legislativa sui temi etici”. Proposta che però viene subito bocciata dal Pd.

Lavoro: nel 2013 tra entrate (750mila) e uscite (1 milione), ci saranno 250mila occupati in meno. Un saldo negativo nel mondo del lavoro che riguarda in gran parte il settore privato, il Mezzogiorno, le piccole imprese e a livello di settori, il turismo e le costruzioni.

Il calciatore Francesco Acerbi, 25 anni, è stato operato ai testicoli per l’asportazione di un tumore. Acerbi ha intenzione di diventare un testimonial della prevenzione e si è detto pronto a “spaccare di nuovo il mondo”.

Papa Francesco è in Brasile per la XXVIII Giornata mondiale della Gioventù “Non isoliamo i giovani dal tessuto sociale. Quando li isoliamo facciamo un’ingiustizia, togliendo loro l’appartenenza a una patria, una cultura, una famiglia”.

© Riproduzione riservata

Franco Bellacci