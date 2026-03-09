Il 16 marzo dalle ore 16.30 nella Sala del Carroccio in Campidoglio, il Giudice Sebastiano Ardita e la Dott.ssa Paola Vegliantei, presidente della prima Accademia della Legalità nel mondo, tornano insieme per un evento imperdibile. L’ultimo libro di Ardita segna un altro passo importante per ricordare ed informare sulle mafie e gli anni di piombo. “Il coraggio del male” è infatti una storia avvolgente di mafie nelle istituzioni. Il coraggio di decidere da che parte stare, un romanzo avvolgente che ci rappresenta tutti. In Sala ci sarà il Senatore Andrea De Priamo, rappresentanti della Polizia Penitenziaria, Funzionari della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

