Gianluigi Andrea Piegari oltre a prestare servizio per il 118, lavorava ad Albano Laziale, nei locali dove il papà aveva il suo studio dentistico. Sempre pronto ad aiutare gli altri, soprattutto in questo ultimo anno e mezzo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus, lo scorso mese di marzo ha contratto il Covid19 dopo un intervento in codice rosso ad un paziente positivo. Altruismo che Gigi ha pagato con la sua vita. Ricoverato in terapia intensiva al Columbus Gemelli Gianluigi Andrea Piegari è venuto a mancare dopo un mese in cui ha lottato con tutte le sue forze in un letto del reparto di terapia intensiva.

Fra quattro mesi sarebbe diventato papà di un bimbo assieme a Martina, la compagna con la quale si conoscevano da una vita, da quando erano vicini di casa ad Albano Laziale. Direttore sanitario di Formia Soccorso, il dottor Piegari era medico in servizio 118 prima sulle ambulanze e poi sulle automediche ed era specializzato in chirurgia plastica. Ricoverato in terapia intensiva al Columbus Gemelli Gianluigi Andrea Piegari è venuto a mancare dopo un mese in cui ha lottato con tutte le sue forze.

La notizia della perdita di Gigi ha scatenato centinaia di messaggi di vicinanza firmati da colleghi ed amici del dottor Piegari. “Faceva con amore il lavoro che facciamo tutti noi, il lavoro dove prima ci chiamavano eroi”, lo ricorda un collega e suo amico. “L’associazione di Protezione Civile Anzio Le Aquile si stringe al dolore della famiglia Piegari per la scomparsa del Dott Gianluigi. Medico 118 della Florida Care un ‘Angelo del Soccorso'”.

“Appresa la tragica notizia della prematura scomparsa del Dott. Piegari (Gigi) – lo ricorda Florida Care, l’azienda ospedaliera per cui lavorava –, il CDA, lo Staff Amministrativo ed il personale tutto si stringe alla famiglia e si associa al dolore dei suoi cari nel ricordo del professionista ed amico Gigi. Rip”.

Ma sono gli amici, quanti lo hanno conosciuto e amato a non rassegnarsi alle drammatiche conseguenze riportate dal dottore dopo aver contratto il virus. “Purtroppo ieri mattina il dottor Gianluigi Andrea Piegari non ce l’ha fatta a sconfiggere il covid lasciando un vuoto in tutti noi che lo conoscevamo” ha scritto un amico.

“Un dolore enorme per chi ti ha conosciuto, sempre con la massima professionalità, sorriso e sempre positivo – lo ricorda un collega -. Quante corse con ambulanza prima e automedica poi. Lampeggianti sempre accesi e sirene spiegate per salvare vite umane. Ogni emergenza dicevi sempre ‘Ragazzi diamo il meglio perchè è il lavoro più bello del mondo’“.

Redazione

© Riproduzione riservata

Riccardo Annibali