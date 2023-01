Le condizioni di salute di Terry Eugene Bollea, il vero nome all’anagrafe dell’idolo e leggenda del wrestling che tutti conoscono come Hulk Hogan, sono sempre più preoccupanti.

A rivelarlo è stato un suo amico ed ex collega-avversario, l’ex wrestler Kurt Angle, durante un suo podcast pubblicato lo scorso 29 gennaio. “Non riesce a sentire la sua parte inferiore del corpo. Così ora non riesce a sentire le gambe e deve camminare con il bastone”, ha raccontato Angle del 69enne star del wrestling e poi anche attore di successo.

La notizia è arrivata a Kurt Angle dal diretto interessato in occasione di una conversazione tra i due poche settimane fa a Philadelphia, durante il 30° anniversario di WWE Raw, evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment.

Problemi, quelli di mobilità, provocati dai numerosi colpi ricevuti durante la carriera ed emersi dopo un ultimo intervento chirurgico a cui si è sottoposto l’ex stella del wrestling.

“Hogan – ha rivelato Angle – è stato nuovamente operato alla schiena. Gli sono stati tagliati i nervi della parte inferiore del corpo. Ora non la sente più, quindi deve usare il bastone per camminare. Pensavo che usasse il bastone perché aveva dolore alla schiena ma non ha alcun dolore, non sente nulla. Mi dispiace davvero per Hulk. Ha messo il suo cuore e la sua anima in questo business, che però se lo è divorato“.

Quello delle operazioni è un problema noto. La figlia di Hulk, Brooke, nel 2021 aveva rivelato che il padre nella sua lunga carriera si era sottoposto a 25 operazioni chirurgiche. “Le mie ginocchia sono finte, i fianchi sono finti, la schiena è piena di metallo e parte della mia faccia è piena di metallo“, aveva confermato poi lo stesso Hulk Hogan.

Problemi fisici che, quando nel 2013 aveva tentato il ritorno sul ring, lo avevano costretto ad un rapido e definitivo ritiro di fronte al peso dell’età e degli acciacchi: “Sto andando fuori di testa. Sto cominciando a capire che sono molto più grande… E con l’età, è difficile essere lo stesso ragazzo che sono stato in passato. Mi rendo conto che non posso andare avanti per sempre” , aveva confessato all’epoca il wrestler.

I suoi fan intanto attendono ancora con trepidazioni l’uscita del suo biopic “Hulkster”, film in cantiere da un decennio e continuamente rimandato. Ad interpretare il wrestler dovrebbe essere l’attore Chris Hemsworth, che solo qualche mese fa aveva dichiarato che “si tratta di un film ancora lontano. Se riusciremo a realizzarlo sarà grandioso ma è ancora in fase di sviluppo. Todd Phillips è impegnato a girare Joker 2 credo, e io ho girato altri film. Molte cose devono accadere ma sarete i primi a saperlo“.

