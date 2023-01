Quando ha visto arrivare il tir non ci ha pensato due volte: ha spinto via il nipotino di 8 anni e così gli ha salvato la vita. Carla Viganò, 73 anni, è morta travolta dalle ruote del pesante mezzo pochi minuti prima che suonasse la campanella del primo giorno di scuola dopo le feste natalizie. Una tragedia che si è consumata a Casatenovo, nella Brianza lecchese. Nonna Carla teneva per mano il nipotino, il più piccolo dei suoi quattro adorati bambini che amava più di ogni altra cosa. Una frazione di secondo, un gesto istintivo dettato dall’amore, hanno permesso a Carla di salvare la vita al nipotino sacrificando la sua. “Viveva per quei bambini”, hanno raccontato al Corriere della Sera alcuni amici e parenti.

Nonna e nipote stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. Dopo pochi minuti sarebbe suonata la campanella di scuola. Quando ha visto il pesante mezzo arrivare lo ha subito spinto via. Il bimbo è stato colpito solo di striscio ma purtroppo per la nonna sono stati inutili i soccorsi e la corsa in elisoccorso verso l’ospedale. Sono ancora da chiarire le dinamiche di quanto accaduto. Alla guida del tir un autista spagnolo che non è riuscito ad evitare l’impatto che è stato subito ascoltato per capire cosa fosse successo.

Tra i primi a prestare soccorso alla nonna un’infermiera che stava tornando a casa dopo il turno di notte in ospedale. Il bimbo sconvolto è stato portato via da alcuni volontari. Sul posto del drammatico incidente sono arrivati poco dopo i familiari della donna. Una delle due figlie ha accusato un malore ed è stata subito soccorsa. Una tragedia enorme che scuote tutta la comunità. Nella piccola frazione di Rogoredo tutti conoscevano Carla. Volontaria in Parrocchia, aveva lavorato al Caf, sembre disponibile con tutti a dare una mano. Pochi mesi fa aveva perso l’amato marito.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro