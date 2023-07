Un tono un po’ più acceso del solito e un argomento scottante durante la diretta pomeridiana di informazione di Rete4, sui canali Mediaset, stanno scatenando un putiferio in rete. L’ormai noto giornalista Andrea Giambruno, nonché compagno della premier Giorgia Meloni, si è lasciato andare ad alcune esternazioni sulla popolazione tedesca e sulla loro pretesa di “insegnarci la vita”.

Il tema è quello delle temperature insopportabili di questi giorni. Ed ecco che Giambruno sbotta piuttosto duramente in tv contro il ministro della Sanità tedesco Karl Lauterbach, che alcuni giorni fa – nel corso di una vacanza in Italia – aveva osato esprimere forti dubbi sulla capacità dei Paesi del Sud Europa di poter continuare a ospitare turisti di fronte alle temperature roventi causate dal cambiamento climatico.

“Se non ti sta bene stai a casa tua. Stai nella Foresta Nera, no?” ha detto in diretta Giambruno nel corso della sua trasmissione su Rete 4 Diario del giorno. “Sono 20, 30 anni che in qualche modo i tedeschi ci devono spiegare come dobbiamo vivere noi. E se non ti sta bene te ne stai a casa tua”.

Ieri sempre nel suo programma Giambruno aveva anche dato voce a tesi più o meno esplicitamente negazioniste degli effetti del cambiamento climatico mostrando in tv un articolo del 1967.

