Martedì 8 luglio, dalle 17:00 alle 20:00, presso la Sala Laudato Sì in Piazza del Campidoglio a Roma, si terrà l’evento conclusivo dell’AWARE Academy 2025, dal titolo “Città – destinazione futuro”. L’incontro rappresenta il momento finale di un percorso formativo gratuito promosso da AWARE Think Tank, dedicato alla formazione di giovani under 30 sui temi delle trasformazioni urbane e delle smart communities.

L’edizione 2025 dell’Academy ha coinvolto 30 partecipanti selezionati tramite bando pubblico, impegnati in cinque giornate di lezioni tra aprile e maggio. Il programma si è focalizzato sul ruolo delle città come ecosistemi intelligenti e sostenibili, in cui persone, tecnologie e ambiente interagiscono per migliorare la qualità della vita urbana. La formazione ha previsto sessioni con esperti, accademici, rappresentanti delle istituzioni e del settore privato, con l’obiettivo di offrire strumenti teorici e pratici per comprendere e affrontare le sfide urbane contemporanee.

Al termine del percorso, i partecipanti hanno lavorato in gruppo alla redazione di cinque policy paper, contenenti proposte concrete su temi strategici come rigenerazione urbana, infrastrutture digitali, mobilità sostenibile, benessere urbano e inclusione sociale. I risultati verranno presentati nel corso dell’evento dell’8 luglio, in un momento pubblico di restituzione e confronto con il mondo istituzionale, accademico, imprenditoriale e del terzo settore.

L’appuntamento si colloca in una fase particolarmente significativa per le politiche urbane italiane, con un disegno di legge sulla rigenerazione urbana attualmente in discussione al Senato e nuovi fondi nazionali destinati allo sviluppo sostenibile delle città. Tra i temi affrontati durante l’Academy anche il rapporto tra urbanizzazione e tecnologia, con particolare attenzione all’impatto dei data center e delle infrastrutture digitali ed energetiche nei contesti metropolitani.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno di a2a, Trainline, NOESI Public Affairs, Lobbying & Communication, e ha ottenuto il patrocinio di Roma Capitale, della Conferenza delle Regioni, di ENEA, del Consiglio Nazionale Giovani, dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e dell’Associazione Italiana Esperti Infrastrutture Critiche (AIIC).

Con “Città – destinazione futuro”, AWARE Think Tank conferma il proprio impegno nel promuovere percorsi di formazione e partecipazione per le nuove generazioni, contribuendo alla costruzione di spazi di confronto e proposta sul futuro urbano.

Redazione